По данным пресс-службы полиции, «Авария произошла вечером на проспекте Аль-Фараби вблизи железнодорожного вокзала. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса полицейскими собран необходимый материал».

Сообщается также, что в результате ДТП травмы получили два пассажира автомобиля Chevrolet и водитель автобуса. Все пострадавшие были доставлены в неназванное медицинское учреждение. На месте происшествия до позднего вечера работали сотрудники полиции.

По предварительной информации водитель Chevrolet проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке Аль-Фараби - Темирбаева. Как отмечают читатели «НГ», он мог отвлечься, видя ребёнка, который перебегал дорогу, и вылетел на красный. Как сообщает пресс-секретарь ДП, «у нас есть версии, которые мы не можем пока озвучивать, потому что были случаи, когда мы сообщали об этом, а потом информация уточнялась и нам выставляли иски».

Фото читателя "НГ"