Почему тянет в сон даже после 8 часов, как отличить тревожность от серьезной болезни и можно ли умереть от недосыпа? Вопросы подписчиков Telegram-канала Tengri_live о здоровье задали врачу. Отвечает терапевт Айнур Сагиденова: коротко и по делу.

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Диагностика, тревожность и необъяснимые симптомы

— Правда ли, что рак можно "проспать"?

Да, такое бывает. Некоторые виды онкологии развиваются скрытно: без боли, температуры и ярких симптомов. Особенно это касается рака кишечника, легких, почек, поджелудочной железы. Люди часто годами списывают слабость, потерю веса или плохой аппетит на стресс и возраст. Поэтому регулярные чекапы — не прихоть, а способ поймать проблему на ранней стадии, когда еще можно помочь.

— Почему молодые внезапно умирают и можно ли это предсказать?

Иногда это связано с врожденными нарушениями сердца или сосудов, о которых человек даже не догадывался. Бывает, что у молодых развивается воспаление миокарда после вируса или нарушается ритм сердца. Такие вещи не всегда заметны "на глаз". Базовые меры предосторожности — делать ЭКГ, следить за давлением, не игнорировать сильную усталость и боли в груди. А если в семье были внезапные смерти — лучше пройти расширенную кардиодиагностику.

— Что делать, если каждый день читаешь про симптомы в интернете и находишь у себя все?

Это тревожное расстройство, и вы в этом не одиноки. Когда человек тревожен, он постоянно "сканирует" свое тело, ищет угрозу. Интернет с кучей страшных диагнозов только подливает масла в огонь. Это не симуляция — это реальная проблема, просто не медицинская, а психологическая. Поможет психотерапия, поддержка и иногда — мягкие препараты. Главное — не бояться обращаться за этой помощью.

— Откуда берутся панические атаки, и почему они часто начинаются в очереди к врачу?

Паническая атака — это когда мозг включает режим тревоги без видимой причины. Учащается пульс, становится тяжело дышать, кружится голова. Часто это происходит в общественных местах, в очереди или транспорте — там, где человек чувствует себя особенно уязвимым. Панические атаки — не смертельны, но очень изматывают. Хорошая новость: с этим можно справиться через психотерапию, дыхательные техники, иногда — медикаментозно.

— У меня температура 36.0 — это нормально или что-то не так?

Да, это может быть вашей личной нормой. У всех людей разная температура тела. Утром она ниже, вечером — выше. Женский цикл, возраст, масса тела — все влияет. Если при этом вы бодры, не мерзнете, не чувствуете слабость — повода для паники нет. А если есть жалобы — тогда стоит посмотреть кровь, щитовидку и общее состояние организма.

— Почему постоянно хочется спать, даже если спишь по 8 часов?

Потому что дело не только в количестве сна, но и в его качестве. Возможно, вы плохо дышите во сне (апноэ), просыпаетесь, не доходите до глубокой фазы. Кроме того, у хронической усталости могут быть десятки причин — анемия, дефицит витамина D, проблемы с щитовидной железой, депрессия, нехватка движения, переедание на ночь. Все это проверяется и корректируется — главное, не махать рукой.

— У меня шум в ушах — это серьезно или просто усталость?

Шум в ушах (тиннитус) может быть безобидным, а может сигнализировать о проблемах. Например, с давлением, сосудами, шейным отделом позвоночника или слуховым нервом. Иногда просто перегруз или стресс. Но если шум не проходит или усиливается — лучше не терпеть, а обратиться к ЛОРу и неврологу. Чем раньше, тем больше шансов выяснить причину.

— Есть ли в Казахстане "медицинская усталость", когда врачи просто не хотят копаться в причинах?

Да, увы. Как и в любой системе, перегруз и выгорание врачей — реальность. Особенно в поликлиниках. У них десятки пациентов в день, и времени часто хватает только на "симптом — таблетка". Это грустно, но не безнадежно. Ищите врача, который умеет слушать, не бойтесь задавать вопросы и при необходимости — меняйте специалиста. Это ваше здоровье, и у вас есть право на качественную помощь.

— Чувство давления и распирания в сонных артериях, при наклоне — как будто наливается лицо и шея. Что проверить?

Это может быть связано с нарушением венозного оттока, высоким давлением, проблемами в шейном отделе. Иногда с сердцем. Начните с визита к терапевту. Обычно назначают УЗИ сосудов головы и шеи, проверяют артериальное давление, делают ЭКГ и осмотр шеи. Иногда помогает даже смена подушки и осанки. Главное — не терпеть, а разобраться.

Конкретные симптомы и вопросы по здоровью

— У меня небольшая грыжа внизу живота — как она называется и можно ли ее вылечить без операции?

Скорее всего, это паховая грыжа. Такие грыжи появляются, когда часть кишечника или жира вылезает через слабое место в мышцах. Само не пройдет. Можно ходить с ней годами, если она не болит и не растет. Но полностью убирается она только операцией — простой и безопасной, если сделать вовремя. Главное — не доводить до ущемления, когда грыжа резко болит и ее невозможно вправить.

— Если ночью во сне сильно скрипишь зубами — к какому врачу идти и с чем это может быть связано?

Это бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей. Часто связан со стрессом или тревожностью. Начать лучше со стоматолога: он может подобрать капу для защиты зубов. Но причина может быть и глубже — в психике или нарушениях сна. Если сильно мешает, идите к неврологу или психотерапевту.

— Насколько эффективен глюкофаж как превентивный препарат при предиабете? На какие симптомы стоит обратить внимание?

Глюкофаж (он же метформин) действительно помогает при инсулинорезистентности, но пить его "на всякий случай" нельзя. Только по результатам анализов и под контролем врача. Симптомы предиабета часто размытые: сильная тяга к сладкому, постоянная усталость, живот, который не уходит, даже если худеешь. Если есть лишний вес и в семье был диабет — лучше сдать анализы: сахар натощак, инсулин, гликированный гемоглобин.

— Беспокоят отеки и сухость кожи на лице и руках. Анализы и УЗИ почек — в норме, но по утрам болят почки. Как быть?

Если объективно все хорошо, но вы чувствуете, что что-то не так — это не значит, что все в порядке. Такие жалобы бывают при проблемах с щитовидной железой, нарушении обмена веществ, скрытых воспалениях или даже при стрессе. Иногда врачи видят "все в норме" и списывают на нервы, но лучше все же продолжать искать: пересмотреть щитовидку, витамин D, магний, аллергии, сделать КТ. Или — показать проблему другому специалисту.

Усталость, стресс, недосып

— Можно ли умереть от недосыпа?

Впрямую — почти никогда. Но хронический недосып разрушает здоровье медленно и основательно. Он повышает давление, нарушает обмен веществ, мешает памяти и иммунитету. Люди, которые мало и плохо спят, чаще болеют, больше рискуют получить инфаркт или диабет. А если спать по 3–4 часа в сутки — можно довести себя до срыва, депрессии или аварии. Так что это не просто "подустал" — это про здоровье в целом.

— Может ли хронический стресс реально разрушить тело?

Да, и это давно доказано. Стресс влияет на гормоны, иммунитет, желудок, сердце. Может вызвать боли, бессонницу, повышенное давление, проблемы с кожей и пищеварением. При этом анализы могут быть идеальными — и человек все равно чувствует себя разбитым. Это не "все в голове" — это тело, которое не справляется. И с этим надо работать, а не терпеть.

— Почему так много людей "здоровы" по анализам, но чувствуют себя разбитыми?

Потому что анализы — это только часть картины. Они не показывают уровень усталости, стресса, плохой сон, эмоциональное выгорание или отсутствие движения. Бывает, что все "в норме", но человек питается кое-как, почти не двигается, работает без отдыха и не замечает, как загнал себя. Такое состояние — не норма. И да, его можно и нужно лечить: режимом, психотерапией, иногда витаминами, иногда сменой ритма жизни.

Еда, привычки, "стыдные" вопросы

— Плохо ли есть один раз в день?

Для большинства — не лучший вариант. Организм все равно требует свою норму энергии, и если вы даете ее за один прием — получается перегрузка: скачет сахар, тяжело желудку, появляется сонливость. У кого-то такой режим срабатывает (например, интервальное голодание), но только при хорошем здоровье и под контролем. А если чувствуете тяжесть, раздражительность и постоянную усталость — этот способ вам не подходит.

— Сколько дней подряд можно есть доширак, пока не откажет организм?

Организм может не "отказаться", но точно скажет вам "спасибо" расстройством желудка, отеками и авитаминозом. Проблема не в лапше как таковой, а в том, что это — соль, усилители вкуса, почти ноль клетчатки и витаминов. Один-два раза — окей, каждый день — нет. Это как жить на газировке и считать, что все в порядке.

— Что будет, если каждый день пить энергетики на самом деле?

Подскочит давление, может начаться бессонница, тревожность, боли в груди. Организм будет работать "на взводе", пока не сядет. Особенно если вы смешиваете энергетики с алкоголем или пьете их натощак. Плюс: сердце и сосуды такого не прощают — особенно после 30. Иногда даже один энергетик в день уже вызывает проблемы.

ЗОЖ, витамины, модные практики

— Как понять, что организм "засорен" и требует чистки — или это выдумка?

Это выдумка. У организма есть печень, почки, кишечник — и они прекрасно справляются с "очисткой", если вы живете более-менее нормально. Чувство тяжести, высыпаний или усталости — не от шлаков, а чаще от переедания, нехватки сна, стресса. Не надо клизм, соковых диет и "детоксов". Лучше — пить воду, высыпаться, есть овощи и двигаться. Это и есть лучшая "чистка".

— Можно ли реально "разогнать метаболизм", или это миф?

Частично можно. Обмен веществ ускоряют: физическая активность, особенно силовая, белковая еда, достаточный сон. Но чудо-таблеток не существует. Если вы спите по 4 часа, почти не двигаетесь и питаетесь одними углеводами — никакие "сжигатели жира" не помогут. Все начинается с образа жизни.

— Зачем сдают витамин D — и правда ли, что его нехватка вызывает депрессию?

Витамин D нужен не только костям, но и иммунитету, настроению, уровню энергии. Его дефицит действительно может вызывать усталость, раздражительность, плохое настроение и частые простуды. В Казахстане дефицит — почти у всех, особенно зимой. Поэтому раз в год стоит его проверять. Если низкий — принимать добавку, но не наугад.

— Как вы относитесь к детоксам и чисткам?

Отрицательно. Детокс — это маркетинг, а не медицина. Нет никаких токсинов, которые можно вывести через сок, клизму или таблетки. Все, что "обещает очистить организм" за 3 дня — это либо вымывание воды, либо агрессивное слабительное. Хотите реально улучшить самочувствие — ешьте нормальную еду, пейте воду и высыпайтесь.

— Как часто можно пить кофе, чтобы не вредить здоровью?

2–3 чашки в день — это нормально для здорового человека. Главное — не пить на голодный желудок и не заливать литрами вечером. Если чувствуете тревожность, скачки пульса или не можете заснуть — сократите. У всех чувствительность разная, прислушивайтесь к себе.

— Вегетарианство — это вредно, полезно или "как повезет"?

Если вы знаете, что делаете — полезно. Если просто исключили мясо и перешли на макароны и хлеб — вредно. Вегетарианский рацион требует знаний и контроля: особенно по витамину B12, железу, белку. При хорошем планировании — все ок. Без него — анемия, слабость и проблемы с кожей и волосами.

— Есть ли смысл в питье 2 литров воды в день?

Да, если у вас нет противопоказаний. Это не правило, а ориентир. Кому-то нужно больше (если жарко, активность высокая), кому-то — меньше (если супы, овощи, чай в рационе). Главное — не пить через силу, но и не забывать пить вообще. При жажде — уже поздно.

— Что вы думаете о моде на чекапы и генетические тесты?

Сам по себе чекап — это хорошо. Главное — понимать, зачем вы его делаете. Бессмысленно сдавать 50 анализов без жалоб и паниковать от любых "отклонений". Генетические тесты — интересный, не очень точный инструмент. И уж точно не замена врачебному осмотру. Делать можно, если есть бюджет и интерес, но только не ради моды.