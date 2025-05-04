Убаган среди наших рыболовов в почете. Богат он и карасем, и щукой, окунем, плотвой и даже сазаном. Вот только делиться этим богатством не всегда хочет. Ну а если вдруг приспичит, то становится безмерно щедрым…

Карта рыбацкой памяти

За многие годы рыболовной жизни в сознании каждого рыбака складывается своя география рыбацких предпочтений. Причем это особая карта, на которой нет городов и поселков, но есть речки, озера, пруды, водохранилища. Конечно же, на этой персональной карте обозначены те локации, на которых состоялся рыбацкий праздник. Со временем одни такие точки стираются из памяти, другие держатся стойко, но время от времени появляются и новые.

В нашей с Сабанеем Карповым карте памяти уже давно нет карпятника вблизи нынешнего поселка Первомайский (бывший Чернышевский), где когда-то, до прорыва здешней дамбы, мы ловили отменного карпа. Нет карпового Огузбалыка, на котором Сабаней выуживал самых крупных в своей рыбацкой жизни рыбин. Нет фантастического отрезка Убагана в районе Татьяновского полигона, где в прошлом аж до самого снега можно было ловить замечательных размеров карася.

Самые знаковые локации для нас сегодня: карасиное Итсары, карасино-щучье Мазарево, карповые Шашмурино, Сулуколь (п. Диевка), судачиный Верхний Тобол. И, конечно, набитый самой разной рыбой Убаган.

Убаганские загадки

Для нас с Сабанеем Убаган непредсказуем. В нем может клевать рыба вопреки всем приметам рыбьего бесклевья и, наоборот, не клевать, когда по всем правилам она клевать обязана. Как-то на пике лета мы с Сабанеем возвращались из поездки в российский город Курган и сделали остановку на Убагане, чтобы отдохнуть и перекусить. Было часа три, солнце пекло нещадно при полном штиле. Надо ли говорить, что в такую погоду все живое ищет прохлады и замирает в ступоре. Люди - под кондиционерами, рыба - в глубинных ямах. Но гладь убаганской воды неудержимо манила, и Сабаней не выдержал.

На Убагане сейчас тесно

Достав спиннинг, который весь летний сезон живет в багажнике машины, Сабаней скатился с крутого убаганского берега. Поглощая бутерброды, я лениво наблюдала за ним, абсолютно уверенная в том, что ловить хищника в такое безветренное пекло - просто нонсенс. И каким же был шок, когда с первого же заброса блесны сабанеев тройник заглотила двухкилограммовая щука. Окрыленный успехом, Сабаней стал медленно передвигаться по берегу, облавливая территорию. В итоге - еще пара таких же торпед. С тех пор в приметы и правила клева и бесклевья я не верю. Особенно когда речь идет об Убагане.

Открываем летний сезон карасем

Именно с этого пухлого серебристика начинается летний сезон рыбалки у большинства наших рыболовов. Одни уже успели половить карасика на Косколе, забрасывая удочки прямо с асфальта дороги, другие наведались на Покровский пруд, где также на мели пухлячок не заставил себя ждать. Некоторых обнадежил и Токтас, который, как обычно, был капризен и прижимист, но тремя-пятью карасями с берега рыболовов все-таки обеспечил.

Крутых обрывистых берегов как и не было

Но самая интересная информация в эти дни приходит с Убагана. Что и спровоцировало нас с Сабанеем отправиться именно туда.

Первый весенний выезд из Костаная после долгого зимнего белого безмолвия - уже сам по себе праздник. Приятно на протяжении всех 120 км вместе с природой радоваться жизни. Глазом цепляться за сочную яркую зелень луговой травы, наполненные водой кюветы и разливы в придорожных посадках, нежный импрессионизм первых березовых и кленовых листочков… На подъезде к Боровскому встретился большой косяк гусей, летевших с юга, потом стали чаще попадаться чинные пары лебедей.

…К Убагану подъехали в шесть утра. Здесь уже было с пяток машин, облепивших впадающий в реку ручей. От своих боровских информаторов я знала, что карась облюбовал сейчас именно это место на мели всего лишь метрах в трехстах от трассы при повороте перед мостом направо. Воды в реке - почти через край. Не часто такое бывает. Мы привыкли к Убагану с крутыми двухметровыми берегами. Ныне берег - сплошная равнина, что очень комфортно, если устроиться на портативном стульчике. На берегах ручья места нет - все в удочках и донках. Похоже, сюда надо было вклиниваться еще ночью, а может, даже с предыдущего вечера. Пристраиваюсь метрах в десяти на самом Убагане вблизи рыболова, у которого в садке плюхается с десяток серебристиков. Сабаней рядом со мной. Насаживаем по целому толстому жирному червю на крючок, забрасываем удочки на двухметровую глубину. Сабаней прикармливает свое место. Ждем.

Проходит минут 15. За это время я ловлю первого карася. Летний сезон открыт! Сабанея атакует живцового размера плотва, а сосед таскает карасей одного за другим. Понятно: прикармливать место не надо было, сосед, как выяснилось, не прикармливал. Плотва вся шершавая, значит, готова к нересту, а потому очень голодная и агрессивная. Карасю с ней не тягаться. Сабаней пошел искать новое место, а я не слишком часто, но ловлю карася на своем. А у соседа клев почти беспрерывный. Спрашиваю, на что ловит. Охотно отвечает: «Да на кусочек червя…» А я на целую «люстру». Тут же снимаю со своего крючка весь комок насадки, от длинного и толстого червяка кровожадно отсекаю часть, нанизываю на крючок извивающийся обрубок, забрасываю удочку.

После этой процедуры клев действительно сразу стал веселее. Правда, трофейные килограммовые чушки не попадались, но мелочи тоже не было. Чаще всего клевал «пятерочный» и «шестерочный» (300-500 г). Очень пухлый и обаятельный. Забавно, что на каждом водоеме карась предпочитает свою цветовую гамму нарядов. Убаганский - в мягких пастельных тонах под цвет глинистого дна. Замечательно вкусный, без всякого привкуса, понятно почему - речной, живет в проточной воде.

Издалека вижу, что и Сабаней уже вовсю тягает. Верчу головой: машин заметно прибавилось, рыболовов тоже. Облепили весь убаганский берег. Некоторым одной удочки мало: ловят на две-три и параллельно на донку. Рядом со мной тоже пристроился какой-то ненасытный. Прыгает от одной своей удочки к другой, да еще и донкой оперирует. А на донку карась клюет еще активнее, колокольчик на снасти просто разрывается. От резкого громогласного звука у меня начинает болеть голова. Кажется, что он звенит в моих ушах. А так хочется тишины… Я мысленно умоляю карася на соседскую снасть не клевать, но он на уговоры не реагирует и клюет, клюет, клюет... В конце концов я не выдерживаю и ухожу с удочкой подальше от этой музыки.

К четырем часам у меня вдруг возникает чувство пресыщения этим поклевочным вареньем. Такое иногда случается при очень хорошем клеве и большом улове. Начинает развлекаться и Сабаней, нанизывая на крючок своей удочки то кусочек сала, то ломтик огурца. К этим нашим людским деликатесам карась равнодушен, но стоит сдобрить их кусочком червячка, как сразу следует поклевка.

В пятом часу, собирая снасти, благодарим Убаган за прекрасный день, чудесную рыбалку, замечательного карася, за азарт, за адреналин, за праздник. И хочется, чтобы так было все предстоящее лето. И не только на Убагане.

Клев-инфо

На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области уже можно ловить щуку, а нерестовый запрет в этих местах на сазана (карпа), леща, линя, судака продлится до 30 мая.

водоемах города районов Костанайской области уже можно ловить щуку, а нерестовый запрет в этих местах на сазана (карпа), леща, линя, судака продлится до 30 мая. На водоемах других районов и городов нашей области закончится нерестовый запрет рыбалки на щуку 10 мая, но с 20 мая начнется запрет на вылов сазана (карпа), судака, леща, линя, который продлится до 30 июня.

нашей области закончится нерестовый запрет рыбалки на щуку 10 мая, но с 20 мая начнется запрет на вылов сазана (карпа), судака, леща, линя, который продлится до 30 июня. Карася здесь нельзя будет ловить с 20 мая по 10 июня.

Но пока на него можно успешно рыбачить с переменным успехом на Токтасе (Банновка), на Покровском пруду, на всех иных наших карасиных прудах и прудочках.

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