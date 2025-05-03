В масштабах области этот город является локомотивом в развитии многих отраслей. Он безусловный лидер по показателям оптовой и розничной торговли. При отсутствии горнодобывающих предприятий, за счет обрабатывающего сектора обеспечивает 54% объема выпуска промышленной продукции, 50% инвестиций в основной капитал, 57% вводимого в области жилья. Но данные за первый квартал 2025 года четко показали точки риска в экономическом развитии Костаная.

Мельницы «подросли»



- По итогам за январь - март объем производства промышленной продукции составил 391 млрд тенге, - докладывала на аппаратном совещании 28 апреля руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья ТУРЛУБЕКОВА, - индекс физического объема - 97,9%.

54% промышленной продукции области выпускается на предприятиях Костаная

Снижение показателя, по словам спикера, связано с уменьшением объемов производства по 8 промышленным предприятиям города. Причины разные: низкий покупательский спрос, проблемы с отгрузкой, ремонтными работами, то есть одни сегодня есть, а завтра сняты: вагоны появились, ремонты закончились. Другое дело - снижение спроса, которое может быть связано, например, с удорожанием продукции, уменьшением доходов населения.

В структуре промышленного производства города 95,8% (или 374,2 млрд тенге) приходится на обрабатывающую промышленность. А в ней уже привычно лидирует машиностроение с объемом производства 240,4 млрд тенге (64,2%). Выпущено более 18 тыс. единиц автомобилей и коммерческой техники, однако это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 13%.

За машиностроением следует производство продуктов питания на сумму 79,9 млрд тенге (21,4%), металлургическое производство - 34,7 млрд тенге (9,3%), прочие отрасли - 19,2 млрд тенге (5,1%).

В Костанае на 3% больше произвели армированного проката, на 15% - кондитерских изделий, молока и сыра сделали меньше прошлогоднего, творога, сметаны и мороженого больше. Самый значительный рост производства показали мукомолы - 227 тыс. т продукции, это больше на 39%, чем за первый квартал 2024 года.

- Прогноз производства промышленной продукции на 2025 год -1 трлн 759 млрд тенге, - сказала Наталья Турлубекова, - с учетом итогов первого квартала имеются риски невыполнения данного показателя.

- По первому кварталу есть хорошие результаты. Мельничные комплексы «подросли» в сравнении с прошлым годом, значит, загружены и продают продукцию, экспортируют. «АгромашХолдинг» вышел на 128,5% по сборке тракторов. Надеюсь, темп не будет сбавлен. Кабин для тракторов «Беларус» произвели на 64% больше, «КамLitKZ» выпустил 411 штук автокомпонентов, до конца года заработает этот проект в полную силу... Ну и ждем во второй половине года запуска завода KIA, - прокомментировал информацию аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Инвесторы интересуются

На территории областного центра сейчас разворачивается несколько инвестиционных проектов, сроки ввода в эксплуатацию у них - 2025-2026 годы. Кроме тех, что часто мелькают в прессе - заводы ТОО «KIA Qostanai», ТОО «KamLitKZ», АО «АгромашХолдинг KZ» - в Карте индустриализации значатся еще ТОО «Казахстанский картофель» со строительством мощностей по производству картофеля фри и ТОО «BESTRON» со строительством завода по производству технических газов. Общая сумма инвестиций у всех них - 254,5 млрд тенге.

Вне карты, но в те же сроки запланирована реализация еще десяти проектов, среди которых заводы по переработке вторичного сырья и производству бумажных изделий, по производству булгура, комбикормовый завод и строительство транспортно-логистического комплекса QOSTANAY. Здесь общая сумма финансовых вложений - 84 млрд тенге.

Только за первый квартал нынешнего года, говорилось в докладе, в Костанае привлечен 61 млрд тенге инвестиций в основной капитал, что на 10 млрд тенге больше, чем за тот же период прошлого года.

Аким города подчеркнул, что областной центр создал себе репутацию города, интересного как для казахстанских, так и для зарубежных инвесторов.

- Мы будем расширять индустриальную зону на 187 га, - сказал Марат Жундубаев, - сегодня идет работа с документами технико-экономического обоснования, в этом году мы должны получить соответствующие разрешения, оформим землю. К имеющимся 400 га добавится еще почти 200. Индустриальная зона неплохо себя показывает. И если раньше были вопросы по привлечению крупных инвесторов, то сейчас им есть где сразу предложить размещение. Это мощный драйвер развития экономики.

Дополнительные площади предназначаются для предприятий легкой промышленности, переработки сельхозсырья и для размещения сухого порта, того самого транспортно-логистического комплекса QOSTANAY.

Пастушок не зря кричал

Основной докладчик на совещании отметила, что рисков снизить объем инвестиций относительно уровня прошлого года нет. Но это в сумме, а вот в разрезе отраслей положение совсем не однозначное. Например, в жилищное строительство инвестиции снижаются, а ведь до недавнего времени это была одна из самых динамично развивающихся отраслей в РК.

Доля Костаная в экономике Костанайской области (1 кв. 2025 г.) Промышленность Инвестиции Ввод жилья Строительство Розничная торговля Оптовая торговля Костанай 54% 50% 57% 38% 71% 75% Другие регионы (суммарно) 46% 50% 43% 62% 29% 25%

В Костанае данные за первый квартал зафиксировали спад по вводу жилья. Введено в эксплуатацию 69 тыс. кв. м, или 87,5% к уровню 2024 года. Меньше сдано как многоэтажного коммерческого, так и частного, которое появляется в порядке индивидуального жилищного строительства. И эти цифры не сиюминутные, они отсканировали тенденцию, которая имеет место в отрасли уже несколько лет. Строители не устают говорить о ней, но их воспринимают, как пастушка, который напрасно всех окружающих пугает волком.

Но в данном случае пастушок не зря вопит. Недавно Ассоциация строителей Костанайской области провела мониторинг статистических данных и отобразила в цифрах динамику явного снижения деловой активности строительного бизнеса.

- В Костанае ведется основное строительство жилья по области. По данным департамента статистики, инвестиции в жилищное строительство в областном центре за январь - декабрь 2024 года составили только 80,0% к уровню 2023 года, - сообщила на встрече в палате предпринимателей исполнительный директор ассоциации Ирина ВИКУЛОВА. - Наблюдается снижение инвестиций коммерческих застройщиков на 32,8% (28 208 036 тыс. тенге) к уровню 2023 года (41 960 011 тыс. тенге). Снижение инвестиций населения - на 19,2% (6 044 250 тыс. тенге) к уровню 2023 года (7 479 380 тыс. тенге). Снижены выданные банками кредиты на 11,3% (4 516 819 тыс. тенге) к уровню 2023 года (5 093 113 тыс. тенге).

По информации ассоциации, уже в прошлом году началось снижение ввода жилья в Костанае: на 13,6% коммерческими застройщиками и на 41% населением (ИЖС).

И дело ведь не только в порядке цифр, демонстрирующих спад, хотя счет идет на миллиарды тенге все тех же инвестиций. Строительная отрасль одной из первых отреагировала на то, что сформировался целый клубок проблем, связанных с перспективным развитием города, и они не решаются, а нарастают. В первую очередь это отсутствие достаточного количества проектов детальной планировки, без которых строительство в областном центре нельзя вести никому и никакое. Второе - дефицит мощностей в электроэнергетике, который негативно влияет не только на строительные проекты. Это реальная опасность снизить привлекательность города для инвесторов в других отраслях.

Фото из архива «НГ»