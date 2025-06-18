Положительно. Их действия законны. Может, грубы, но это армия, а не детский сад. 5.9% Скорее положительно. Призывники сами виноваты, что вовремя не пришли по повестке. 9.3% Скорее отрицательно. Сотрудники военкомата зачастую сами действуют не по правилам. 5.9% Отрицательно. Такие действия лишь снижают и без того невысокое доверие к армии. 78.8%