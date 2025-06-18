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Токаев решил подарить полторы тысячи сайгаков Китаю

18 июня 2025, 12:25 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков, сообщает пресс-служба главы государства. Сайгаков расселят в западной части Китая для восстановления популяции этого уникального животного в соседней стране, передает Informburo.kz.

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"Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков", – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин находится в Казахстане с официальным визитом. Сегодня, 17 июня, он примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай", на котором будут обсуждать текущее состояние и перспективы развития сотрудничества стран Центральной Азии и КНР.