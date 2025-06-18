С начала купального сезона на водоемах Костанайской области уже погибли три человека. Несмотря на предупреждения и патрулирование, трагедии продолжают происходить – чаще всего по вине самих отдыхающих. Причины: алкоголь и пренебрежение правилами.

- На выходных на базе отдыха "Мохито" утонул мужчина 2001 г. р. в состоянии алкогольного опьянения. Мы искали его целый час. Работали два водолаза. Извлекли тело из воды уже в тёмное время суток, – рассказывает главный спасатель оперативного спасательного отряда Костанайской области Олжас АДИЛБЕК, работающий в службе уже 13 лет.

Очевидцы указывали разные участки воды, но только после просмотра видео с камер удалось точно определить место, где утонул парень.

- 31 мая утонул мальчик в Красном партизане (п. Амангельды - "НГ"). В запрещённой зоне. Тонут в основном те, кто лезет в воду пьяными и не рассчитывает свои силы, – отмечает Адилбек.

Он сообщил, что на Тоболе спасатели дежурят круглые сутки. На других пляжах работает ограниченное количество специалистов и техники: 3–5 человек и по одной лодке. Однако люди всё равно приходят купаться даже ночью, несмотря на запрет.

Среди самых тяжёлых воспоминаний - случай с 12-летней девочкой.

- Это было давно. Поступил вызов. Я прибежал, на берегу сидел её братишка, ему было 7 лет. Мать лежала в больнице, детей оставили на бабушку. У девочки уплыл тапочек, она поплыла за ни, и попала в водоворот. Глубина – около 7 м. Когда я нашёл её, она застряла ногой между строительными камнями. Вынес её на берег, а брат плакал и спрашивал: "Она что, спит?" Я не знал, что ему ответить, – вспоминает Олжас.

В Костанае продолжается благоустройство официальных пляжей. Горожане отмечают положительные изменения и с удовольствием отдыхают там. Жительница Костаная Елена МАЙДАНЕЦ говорит, что и с утра на городском пляже людей много, но в алкогольном состоянии – в основном вечером.

- Бывает, ругаемся. Но здесь дежурит полиция, так что всё хорошо. Ходим на все пляжи, но сюда чаще – здесь убираются.

Сауле АКБАСОВА, опытная пловчиха, считает, что знание и соблюдение правил – главное условие безопасности.

- Я плаваю с детства и детей своих приучила. Был случай: женщина прыгнула с мостика, хотя не умела плавать. Я её спасла, но она меня поцарапала и несколько раз пыталась утопить. Я была без сил после этого. В запрещённых местах не купаюсь, потому что не знаю, какое там дно и течение.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Костанайской области более 8 тысяч водоёмов, из которых 227 официально запрещены для купания. Аким области определил только 26 разрешённых мест.

- С 1 июня по 31 августа у нас проводится патрулирование, рейды, разъяснительная работа. Привлекаются сотрудники ДЧС, полиция, волонтёры, а также управление образования, – отметил начальник управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области подполковник Кенжебекулы КУАТБЕК.

По данным ДЧС, в сравнении с прошлыми годами количество происшествий на воде снизилось на 36%.

Фото автора