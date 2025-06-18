В Караганде завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2014 г. р. и моложе. Награды в командных соревнованиях, в личном, парном и смешанном разрядах разыграли юные спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента и областей республики.

Юные костанайские мастера маленькой ракетки - бронзовые призеры чемпионата Казахстана среди юношей / Фото ttfrk.kz

Чемпионат начался с командных соревнований, в которых сборная юношей Костанайской области заняла третье место. Обладателями бронзовых наград стали воспитанники отделения настольного тенниса ДЮСШ № 2 Дагир Данияров, Амир Саркытбай, Артем Ваплер, защищавшие честь Казахстана этой весной в международных турнирах в Болгарии, Испании и Узбекистане, а также Нурасыл Кикбай и Дияр Жапаров.

В финале командных соревнований сборная Шымкента выиграла у команды Туркестанской области. Также бронзовым призером среди юношей стала и команда Карагандинской области.

В личном зачете Дагир Данияров занял третье место в одиночном разряде и завоевал второе место в смешанном разряде, выступая вместе со Златой Стадник из Карагандинской области.

Кроме того, костанайцы Дагир Данияров и Артем Ваплер стали вторыми в соревнованиях в парном разряде, уступив в финале Зангару Абдимажиту и Бакдаулету Нуржану из Шымкента.

Среди девушек командные соревнования выиграли представительницы Карагандинской области. В личном зачете победительницей в одиночном разряде стала Тамирис Тимуркызы из Актюбинской области, а в парном разряде сильнейшими стали Шохина Миркодирова из Шымкента и Назерке Болатбек из Туркестанской области.