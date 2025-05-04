Как говорится, у каждого народа - свои круассаны. В турецкой кухне на этом месте уверенно располагаются симиты. Турки - вообще признанные мастера работы с разными видами теста. А уж эта выпечка у них супер. Между прочим, ее не очень сложно повторить дома. Mariya прислала сто раз проверенный рецепт, подаренный ей владельцем соседней пекарни.

Симиты хороши теплыми, остужать лучше на решетке, чтобы хрусткость не потеряли

Тесто - на опаре. Дрожжи ею были взяты сырые. Если будете использовать сухие, то делите указанное количество на три. Молоко развести теплой водой, залить раскрошенные дрожжи, добавить сахара. Отставить, пока поднимется шапкой. Часто спрашивают, когда опара готова. Пару раз понаблюдайте, потом будете определять на автомате. Готова, когда шапочка максимально поднялась и вот-вот начнет оседать. Или даже начала опадать, но только-только.

Просеять в миску муку, добавить к ней щепотку соли, вылить в муку опару, слегка все перемешать, добавить растительного масла и начать месить. Месим до гладкости. Оставляем на час примерно, чтобы подошло, не забывая прикрыть от заветривания.

Подбиваем. И оставляем еще для одного подъема, который произойдет быстрее первого.

- Тесто обмять, разделить на колбаски, раскатать в жгуты. Их взять за концы, скрутить, чтобы получились спиральки, и соединить в кольца. Можно жгутики сделать тонкими, сложить вдвое и потом скрутить, будет более прихотливый рельеф, - написала Mariya о приемах формования, - к этому времени надо уже приготовить кунжут для обваливания и сироп, в который заготовки макают. Турки используют штуку, которая называется пекмез - типа виноградного сиропа или патоки. Можно развести мед или даже просто сахар. У меня все-таки был виноградный сироп. Развела 1 к 3, мед можно так же. Еще кладут туда капельку соли, обогащает вкус. Противень застелить бумагой для выпечки. Турки кольца из теста обмакивают в миску с пекмезом, потом в миску с кунжутом. Я мазала заготовки кисточкой и потом обваляла в кунжуте. Он, кстати, по рецепту должен быть жареный. Я умом понимаю, что это вроде лишнее, потом же все равно печется, но обжариваю на автомате. Магия чужих рецептов. На противне даю симитам минут 20 расстояться. Пеку минут 20 при 190 градусах. Но тут смотрите сами по своей духовке.

Важно, чтобы симиты не пересохли. Они должны хрустеть снаружи и быть мягкими внутри. Поэтому иногда советуют на дно духовки ставить емкость с водой. Пробуйте. Но у Mariya из указанного объема продуктов приготовлено 4 симита, то есть они довольно большие. И при указанных ею параметрах выпечки не пересыхают.

Ингредиенты

Для опары: 150 мл молока, 100 мл воды, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, 21 г дрожжей; 100 мл раст. масла, 450 г муки, 1 ч. л. соли, 120 г кунжута, 3 ст. л. виноградного сиропа.

Фото Mariya