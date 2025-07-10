Новая инициатива может изменить правила игры на ипотечном рынке. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предлагают установить минимальный первоначальный взнос от 10 до 20%. Как ожидается, нововведение затронет только сегмент рыночной ипотеки, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подтвердили, что инициативу ввести единый минимальный порог для первоначального взноса действительно сейчас прорабатывают. Однако детали пока не раскрывают. Но, по прогнозам экспертов, если норму примут, она повлечёт за собой снижение спроса.

"Банки пойдут или на уменьшение сроков кредитования, или на увеличение первоначального взноса. Но в любом случае это будет изменение в более жёсткие финансовые условия, что приведёт к уменьшению интереса к ипотеке", – отметил эксперт рынка недвижимости Александр Пак.

По подсчётам эксперта, при сокращении срока ипотеки с 20 до 10 лет, как это уже сделали некоторые банки, ежемесячный платёж вырастает в полтора раза. Установление минимального порога означает, что первоначальный взнос не может быть ниже, но может быть и выше – по решению банков. Для тех, кто рассчитывал на более щадящие условия, это станет ужесточением, а для заёмщиков с высокими взносами почти ничего не изменится.

"Это молодые и неполные семьи, работники социальной сферы, сельские жители, выпускники вузов, которые только начинают карьеру, поэтому больших накоплений у них нет. Для них были более щадящие условия. Если сейчас порог повысится, им будет намного сложнее получать ипотеку", – сказал главный аналитик при Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

Тем не менее, остаётся социальная ипотека – с более мягкими условиями для отдельных категорий граждан. В то же время, эксперты подчёркивают и положительные стороны нововведения.

"Ключевой плюс – когда ты вносишь значительную сумму за ипотеку, значит, ты более ответственно потом будешь относиться к этому займу, то есть мало шансов, что заём станет проблемным", – добавил Рамазан Досов.

Необходимость накопить на взнос, по мнению экспертов, формирует навыки планирования и финансовую дисциплину. Инициатива об установлении минимального порога с одной стороны может сделать рынок ипотеки более устойчивым, с другой – создать дополнительные барьеры для части населения. Если условия окажутся слишком жёсткими, это снизит количество сделок купли-продажи и усилит спрос на арендное жильё.