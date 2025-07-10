Выставка «Караван великой степи» открылась в картинной галерее 9 июля. Выставочный караван начал свой путь в Астане, прошествовал через Петропавловск и прибыл в Костанай, чтобы затем продолжить своё путешествие по городам Казахстана.

Картина передает материнскую любовь с первого взгляда

Вадим Быков

Костанайский художник и председатель Союза художников Костанайской области Вадим БЫКОВ с живостью отметил, что данный проект – настоящий праздник для города. Костанайцы смогут насладиться творчеством казахстанских художников и по достоинству оценить их работы. Он подчеркнул, что рудненский живописец Серикжан Ищанов настолько органично вписался в общую концепцию, что было бы не плохо подумать о его включении в проект, чему Серикжан Ищанов был бы только рад. Также оставил пожелание: «Пусть проект будет повсюду встречен с поддержкой, а организаторы и участники получат вдохновение и стимул для дальнейшего творчества.» Отдельно отметил Адилгали Баяндина, назвав его профессионалом и душой этого проекта.

Адилгали Баяндин

Одной из участниц стала Алтыншаш АЛПЫСБАЕВА, чей творческий путь начался в «Художественной школе им. А.И. Никифорова» в городе Костанае. На сегодняшний момент она провела уже шесть персональных выставок, а в марте следующего года её работы будут представлены в Национальном музее города Астаны. Художница востребована на международных симпозиумах, в частности, она принимала участие в мероприятии на Северном Кипре. За последние пять месяцев Алпысбаева создала 18 работ, среди которых полотна внушительных размеров: от квадратных со стороной 1,2 метра до 5 на 3 метра. На текущей выставке представлено десять произведений, выполненных в различных техниках.

Алтыншаш Алпысбаева

- В моих работах запечатлены образы женщин в разные периоды времени, – делится художница. – Весна – это влюблённая девушка в розовом платье с распущенными волосами, цветущая и полная надежд. На заднем плане – силуэт всадника, возлюбленного. Лето я ассоциирую с детством, периодом путешествий и игр на улице. Осень – образ мудрой бабушки в преклонном возрасте, рядом с которой увядающее дерево. Многие спрашивают, почему этот образ кажется трагичным, но я вижу в нём нечто иное, если посмотреть на пробивающиеся ростки, на крепкие корни. Наши бабушки, передают свой опыт и знания внукам. Корни разрастаются, давая жизнь новым росткам. Осень – это не конец, а начало чего-то большого. Зима же – ассоциируется с невесткой, т. е. снохой. Я думаю все зависит от женщины. Мы несём креативную энергию, культуру, любовь ко всему.

«Солнцеликая» заставила задуматься

В картинах выставки развернулись величественные образы кочевой культуры. Они словно оживают и несут в себе символ дружбы и многовекового сотрудничества между народами Евразии.

Айткуль Тасмагамбетова рассказывает о своем творческом пути

15 работ представила на выставке художник-педагог, скульптор и дизайнер Айткуль ТАСМАГАМБЕТОВА. Картины охватывают историческую тематику и абстрактное искусство. За её плечами 36 лет педагогического стажа, посвященных преподаванию рисунка, живописи и дизайна. Начав свой путь с уроков изобразительного искусства в школе, она продолжила карьеру в колледже в Астане, а затем была приглашена в университет. Разработала учебно-методические комплексы по дизайну на русском и казахском языках.

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«Ясное небо» дарит позитивное настроение

- Никогда не забуду, как за один год я создала 44 полотна, - рассказала Айткуль, - Верю в то, что исполняю свой долг. У каждого мастера должны быть ученики, последователи, и я счастлива, что их у меня немало. Всегда стремилась к личному творчеству, но времени часто не хватало. Но я никогда не останавливалась и не оставляла живопись, и помимо этого увлеклась скульптурой. Мои работы из стеклопластика и современных материалов, достигающие в высоту от четырех до пяти метров можно увидеть в Астане. Не спорю, живопись в моей жизни занимает больше времени, и я планирую проведение мастер-классов. Сейчас Казахстан становится все более узнаваемым, и я надеюсь, что наше искусство обретет популярность не только на родине, но и за ее пределами.

Художников поощрили благодарственными письмами и цветами

Удивительная идея или всеобщий дефицит

Крупные работы художники не отправили в Костанай из-за сложностей транспортировки и риска повреждений, учитывая их ценность. Выставка «Караван Великой Степи», пропитанная зовом предков и духовной близостью, будет открыта для посещения в течение месяца. В знак признательности, директору музея было решено преподнести одну из картин.

Николай Торшин: «Не хватает свежего взгляда современных художников»

Николай Васильевич ТОРШИН, костанайский мастер-живописец, в свою очередь поблагодарил художников. Он выразил радость по поводу большого количества собравшихся гостей. Похвалил интересные композиции и мастерство исполнения работ. Однако, по его мнению, не хватает свежего взгляда, современных художников и отражения современной жизни. С сожалением отметил тенденцию оттока костанайских художников в Астану после вступления в Союз художников.

Здесь живет жизнь

Этот проект совершает турне по городам городам Казахстана и странам, лежащим вдоль исторического Великого Шелкового пути: Кыргызстану, Узбекистану, Азербайджану, Турции, Китаю и другим. Его цель - объединить художников и ценителей искусства, а также укрепить культурные мосты между Казахстаном и зарубежными странами, стимулировать плодотворный обмен опытом между художниками разных школ и направлений и пробудить живой интерес к богатой истории, искусству стран Шелкового пути.

Картина «Гаухар» - красота казахской женщины

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