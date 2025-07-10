Пугающую находку обнаружили жильцы многоэтажки в подвале дома в центре Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Они обратились в ПКСК с просьбой убрать ритуальные предметы, однако получили отказ. Что делать с надгробием и крестом, жители не знают.

"Когда случился порыв в подвале, мы спустились с соседом и увидели крест, надгробие и плиту. Думали, кто-то из старожилов дома прольет свет на эту историю, но тщетно. Когда-то тут были кладовки у каждого, возможно, они там хранились, а когда разобрали, их никто не рискнул вынести. Скорее это даже надгробие не взрослого человека, а ребенка, оно небольшое", - рассказала Оксана Курбанова.

Она также предложила вывезти эти предметы либо на кладбище, либо еще куда-то.

"Я считаю, этим предметам в подвале не место, они должны быть в определенных местах, меня это беспокоит и ментально, и физически, тем более я живу над этими вещами этажом выше", - добавила Оксана Курбанова.

Вместе с тем в ПКСК также прокомментировали ситуацию с найденными предметами в подвале многоэтажки.

"Думаем, что с этим делать, не каждый человек возьмет на себя такую обязанность, и такие вещи загрузить и вывезти на помойку тоже же нельзя. Ранее никто не видел там это надгробие, узнали от жильцов эту новость. Но, скорее всего, это кто-то из жильцов там оставил", - сообщила заместитель председателя ПКСК "Виктория" Инна Шерудилова.

Местные жители предполагают, что, возможно, кто-то из пожилых жителей приобрел надгробие заранее и хранил в кладовке. Непонятно только одно: почему надгробие маленькое, будто предназначено для захоронения ребенка?

Фото: Tengrinews.kz