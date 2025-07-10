Андрей Лоба показывает, как сложно ему самостоятельно попасть на балкон из-за высокого порога

Он отмечает, например, что на балконе высокий порог, в квартире нигде нет специальных поручней, вход в жилье также не адаптирован под его нужды. Все вместе, по его мнению, делает повседневную жизнь не только крайне неудобной, но и небезопасной. Андрей оценил необходимый ремонт и адаптацию в 20 миллионов тенге. По его словам, Лоба готов отчитаться за каждую копейку и даже предлагал акимату самостоятельно провести работы - лишь бы результат позволял жить достойно.

"Подрядчику направлена претензия"



В акимате Костанайского района прокомментировали ситуацию и пояснили, что Андрей получил двухкомнатную квартиру площадью 68,9 кв. м на первом этаже в строгом соответствии с действующим законодательством.

- Жилье расположено на первом этаже, в доме с пандусом и подъемником, что соответствует требованиям Закона РК «О жилищных отношениях» к предоставлению жилья лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата, - отметили в акимате. - Жилой дом, в котором расположена квартира, относится к 4-му классу строительства. Согласно строительным нормам, этот класс предполагает базовую отделку, стандартную планировку, ограниченный набор инфраструктурных решений и отсутствие индивидуального оборудования. Жилье такого уровня соответствует параметрам госпрограмм по обеспечению социальным жильем.

В акимате также отметили, что после заселения Андрей Лоба в устной форме обратился в отдел ЖКХ районного акимата с замечаниями по качеству внутренней отделки.

- В результате обследования были выявлены технические недостатки (вздутие линолеума, неплотно закрепленные плинтусы, неисправности сантехнического оборудования). По инициативе отдела подрядной организации - ТОО «ЭКСПО ТРАНС» - направлена официальная претензия с требованием устранить все выявленные недочеты, - отметили в госоргане. - Часть работ уже выполнена, оставшиеся находятся в процессе исполнения. В случае невыполнения обязательств в установленный срок акимат планирует обращаться в суд.

Кроме того, подрядчик выразил готовность выполнить дополнительную адаптацию квартиры, если это технически возможно: установить поручни, доработать элементы внутренней отделки и пр. Все предложения находятся на стадии согласования и будут реализованы без нарушения строительных норм и технических ограничений объекта.

"Когда дом будет полностью заселен"

- Подключение газа в квартире Лобы возможно только после завершения необходимых технических мероприятий и полного заселения дома, о чем жильцы были проинформированы заранее, - отметили в акимате. - До этого момента проживающим обеспечена возможность приготовления пищи с использованием электроплит.

Отдельно власти прокомментировали сумму в 20 миллионов тенге, которую просит инвалид:

- Заявления о «непригодности жилья» и требования о выделении из бюджета 20 миллионов тенге на его ремонт не имеют правового основания. Озвученная сумма кратно превышает не только стоимость возможных ремонтных работ, но и рыночную стоимость предоставленного жилья, - отметили в акимате. - Обеспечение жильцов мебелью, бытовой техникой или индивидуальной перепланировкой действующим законодательством не предусмотрено.

Фото из архива "НГ"