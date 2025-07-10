Спортзалы для тренировок по настольному теннису в области есть, но чтобы выйти на международный уровень, спортсмену нужно играть в центре, подобном тому, что строят сейчас в мкр-не Береке, отметил руководитель управления строительства региона Дидар ТЛЕУБАЕВ.

- Генеральным подрядчиком является ТОО "Статус трейд", общая сумма договора 1 683 590 080 тенге, - пояснил Тлеубаев. - На сегодняшний день проложены все тепловые сети, проведена канализация. Выставляются колонны для последующей конструкции. На первом этаже будут душевые кабинки, раздевалки, кабинеты для техперосонала. В основном зале будет 12 столов на 24 спортсмена. Вместительность трибун - 100 человек. Единовременная посещаемость - 150 человек вместе с персоналом и спортсменами. Стоянка на 20 машин предусмотрена. Задачу ставим - до конца года конструкцию поднять.

Полностью завершить строительство управление планирует в октябре 2026 года, но аким области Кумар Аксакалов заявил, что "можно закончить и раньше".

По словам руководителя управления, центр будет соответствовать олимпийским стандартам и сгодится для проведения международных соревнований.

- Есть много тех, кто играет теннис в простых спортзалах и не могут выйти на международный уровень,- говорит Тлеубаев. - Соответственно, требуются такого уровня спортзалы, в которых могут наши дети, подростки набраться опыта с людьми из соседних государств.

Напомним, впервые о строительстве этого центра полтора года назад сообщил председатель федерации настольного тенниса. Тогда сообщалось, что его планируют построить до конца 2025 года.

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