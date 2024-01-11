В наступившем году запланировано начать возведение центра настольного тенниса площадью 3 076 кв. м. Земельный участок для него выделен в микрорайоне Береке. Стоимость строительства - 1,6 млрд тенге.

На совещании в областном акимате 9 января руководитель управления строительства Динара ИХЛАСОВА сообщила, что в январе проект центра должен получить заключение экспертизы. Объект рассчитан на размещение 12 теннисных столов и зрительских трибун на 100 мест. Особенность проектного решения - трибуны предусмотрены сборно-разборные, что даст возможность сделать спортивный зал универсальным.

- Будет возможность проведения там при необходимости соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, - сказала Ихласова, - в административно-сервисной зоне предусмотрены раздевалки, душевые для спортсменов, помещения для тренеров и судей.

Презентуя проект центра в декабре 2023 года на своей странице в Instagram, председатель федерации настольного тенниса Костанайской области Сырым СЕМЕЙБАЕВ писал о нем, как о «профессиональном центре для игры в настольный теннис», и о том, что на его площадях «Костанай сможет принимать крупные республиканские и международные соревнования».

Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Фото ttfrk.kz