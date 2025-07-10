Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды, whitehouse.gov

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - отмечается в сообщении.

Что произошло

Напомним, с 1 августа 2025 года США вводят 25-процентную пошлину на товары из Казахстана. Об этом говорилось в официальном уведомлении, направленном Президентом США Дональдом Трампом Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

На введение новых тарифов США на товары из Казахстана отреагировало Министерство торговли и интеграции и опубликовало заявление. Ведомство указало, что большая часть казахстанского экспорта в США продолжит поступать без изменений, так как "новые пошлины не затронут порядка 95 процентов поставок из Казахстана в Соединенные Штаты" и из-под действия тарифов выведены основные сырьевые и стратегические товары, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

В Минторговли также подчеркнули, что правительство уже направило в администрацию Белого дома конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли.

По данным ведомства, американская сторона рассматривает предложения Казахстана и сообщит о дате проведения переговоров. Казахстан в свою очередь готовится к дальнейшему диалогу для защиты национальных интересов.

Товарооборот между Казахстаном и США в 2024 году составил 4,2 миллиарда долларов, что на 4 процента выше показателя 2023 года. Основными позициями экспорта остаются нефть (56,2 процента от общего объема), уран (16,4 процента), серебро (12,2 процента), ферросплавы (9,5 процента) и тантал с изделиями (0,89 процента). За январь – май 2025 года товарооборот составил 1,27 миллиарда долларов, при этом экспорт из Казахстана в США достиг 418 миллионов долларов.

Похожие письма Трамп направил в адрес более 10 стран. В частности, для Японии, Южной Кореи, Малайзии и Туниса с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25 процентов. Для ЮАР, а также Боснии и Герцеговины пошлины будут установлены на уровне 30 процентов, для Сербии и Бангладеш - 35 процентов, Индонезии - 32 процента, для Лаоса и Мьянмы - 40 процентов.