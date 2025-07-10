Стоит ли указывать при мобильных переводах комментарии вроде "рахмет", "возвращаю" или "долг", чтобы избежать возможных вопросов от налоговых органов? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответ на официальный запрос редакции в ведомстве сообщили, что в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные банковские операции, предоставляют информацию по установленным формам и не указывают комментарии по денежным переводам.

"Ввиду изложенного органы государственных доходов не имеют доступа к содержанию сообщений или примечаний по денежным переводам и указанные комментарии в вашем запросе не имеют юридического значения при проведении налоговой проверки", - говорится в официальном ответе ведомства.

Таким образом, как отметили в Комитете госдоходов, наличие или отсутствие каких-либо комментариев к переводу не влияет на налоговую оценку операций.

Как стало известно ранее, порог по входящим мобильным переводам за 3 месяца установили на уровне 12 минимальных заработных плат. В 2025 году это 1 020 000 тенге. Такое решение приняли Минфин, Национальный банк и банки второго уровня. Изначально предлагался гораздо более низкий лимит - 255 тысяч тенге.

Это означает, что, если на счет человека, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, поступит больше миллиона тенге за 3 месяца, его могут проверить налоговики, особенно если деньги пришли от большого числа разных отправителей.

В Комитете госдоходов уточнили, что учитываются только переводы от других физических лиц. Пополнение счета через банкомат, переводы с депозитов, зарплаты и соцвыплаты в расчет не идут.