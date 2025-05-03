Эту собаку вместе с семью щенками нашла под лестницей одного из магазинов в Костанае жительница города Юлия. О своей находке она сообщила волонтерам ОО «Надежда плюс kst».

Эта собака уже полностью прошла программу ОСВВ

- По словам Юлии, хозяева магазина хотели вывезти собаку со щенками за город на «ГАЗели», но, к счастью, удалось предотвратить эту катастрофу, - рассказала «НГ» заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Собака уже полностью прошла программу ОСВВ, но пока мы ищем ей дом. Если в ближайшее время новый хозяин не найдется, придется выпустить ее обратно.

Собака активная и контактная. Ее четырех щенков уже забрали, но трое находятся на территории реабилитационного центра - в отдельном вольере. Возраст щенков - примерно полтора месяца.

- Собаку можно содержать на цепи, в вольере или на свободном выгуле во дворе, - отмечает Соловьёва. - Вы можете взять ее вместе со щенками либо всех по отдельности. Клички у нее нет, можете придумать свою.

Чтобы забрать эту собаку, ее щенят или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.