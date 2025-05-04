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В чьих домах будут отключать электроэнергию в праздничную неделю в Костанае?

4 мая 2025, 14:05 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 16 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Все работы на электросетях запланированы только на рабочие дни, исключая праздничные даты - 7 и 9 мая. И все же отключения пройдут в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 220-238, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 162-213, 
  • ул. Рабочая, 71-164, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти», 
  • «Asem Motors», 
  • «Голд Барс».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, 
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 15:00

  • Ясли – сад № 1,
  • ясли-сад «Ясмин», 
  • ТОО «Арман-2015», 
  • поликлиника.

ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.

ТП – 518 (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 18:00

  • ТД «Аквалидер», 
  • кофейня № 1, 
  • офис «СтройЭлитДом», 
  • ИП Зиннер, 
  • магазин «Промтовары», 
  • «Фруктовый рай», 
  • «Нутрифит», 
  • «Шашлычная», 
  • «Мясо», 
  • «Сезоника», 
  • ИП Бримжанов, 
  • детская студия «Динозаврик».

Спальный сектор:

  • ул. Джамбула 1,18/1.

Частный сектор:

  • ул. Фролова, 16-46, 33/1-33/20, 
  • ул. Краснопартизанская, 8-66, 58/1-58/12, 12/1-112/12, 
  • ул. Маяковского, 2-63, 
  • ул. Наримановская, 32-53, 
  • ул. Беды, 2-12, 
  • ул. Джамбула, 1-39, 36/1-36/13, 
  • пр. Абая, 98-120, 
  • ул. Таунсай, 46-54.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Фролова.

ТП –562 (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 15:00

  • ИП Каширина, 
  • ТОО «Экос-Ан», 
  • ИП Макян, 
  • ИП Кенжегулов, 
  • ИП Аветисян, 
  • ИП Неотерик, 
  • ИП Новосельцев, 
  • магазин «Грамада», 
  • «Инструмент», 
  • «Ойл Центр».

ТП –539 (работы на ПС)

6 мая с 10:00 до 14:00

  • Салон красоты «Роуз», 
  • «Алена», 
  • магазин «Привет», 
  • «Обувь», 
  • «Раки», 
  • стоматология.

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 40/1,42/1,44/1,50.

КТП –303 (работы на ПС)

6 мая с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Алина +» по ул. 6-я Костанайская, 23/3.

Частный сектор:

  • ул. 4-я Костанайская, 1-29/1, 
  • 2-я Костанайская, 56/1-56/30.

КТП –ГЭС (работы на ПС)

8 мая с 10:00 до 18:00

  • ГЭК -17 «Луч», 
  • ГЭК «Мотор», 
  • столярный цех.