План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 16 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Все работы на электросетях запланированы только на рабочие дни, исключая праздничные даты - 7 и 9 мая. И все же отключения пройдут в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова, 220-238,

ул. Байтурсынова, 167-205,

ул. Дулатова, 162-213,

ул. Рабочая, 71-164,

ул. Шипина, 78-87,

ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Запчасти»,

«Asem Motors»,

«Голд Барс».

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,

ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,

ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 15:00

Ясли – сад № 1,

ясли-сад «Ясмин»,

ТОО «Арман-2015»,

поликлиника.

ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.

ТП – 518 (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 18:00

ТД «Аквалидер»,

кофейня № 1,

офис «СтройЭлитДом»,

ИП Зиннер,

магазин «Промтовары»,

«Фруктовый рай»,

«Нутрифит»,

«Шашлычная»,

«Мясо»,

«Сезоника»,

ИП Бримжанов,

детская студия «Динозаврик».

Спальный сектор:

ул. Джамбула 1,18/1.

Частный сектор:

ул. Фролова, 16-46, 33/1-33/20,

ул. Краснопартизанская, 8-66, 58/1-58/12, 12/1-112/12,

ул. Маяковского, 2-63,

ул. Наримановская, 32-53,

ул. Беды, 2-12,

ул. Джамбула, 1-39, 36/1-36/13,

пр. Абая, 98-120,

ул. Таунсай, 46-54.

Светофор:

пр. Абая – ул. Фролова.

ТП –562 (работы на ПС)

5 мая с 10:00 до 15:00

ИП Каширина,

ТОО «Экос-Ан»,

ИП Макян,

ИП Кенжегулов,

ИП Аветисян,

ИП Неотерик,

ИП Новосельцев,

магазин «Грамада»,

«Инструмент»,

«Ойл Центр».

ТП –539 (работы на ПС)

6 мая с 10:00 до 14:00

Салон красоты «Роуз»,

«Алена»,

магазин «Привет»,

«Обувь»,

«Раки»,

стоматология.

Спальный сектор:

пр. Абая, 40/1,42/1,44/1,50.

КТП –303 (работы на ПС)

6 мая с 10:00 до 18:00

ТОО «Алина +» по ул. 6-я Костанайская, 23/3.

Частный сектор:

ул. 4-я Костанайская, 1-29/1,

2-я Костанайская, 56/1-56/30.

КТП –ГЭС (работы на ПС)

8 мая с 10:00 до 18:00