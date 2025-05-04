В чьих домах будут отключать электроэнергию в праздничную неделю в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 16 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Все работы на электросетях запланированы только на рабочие дни, исключая праздничные даты - 7 и 9 мая. И все же отключения пройдут в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –349 (работы на ВЛ)
с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 220-238,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors»,
- «Голд Барс».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)
5 мая с 10:00 до 15:00
- Ясли – сад № 1,
- ясли-сад «Ясмин»,
- ТОО «Арман-2015»,
- поликлиника.
ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.
ТП – 518 (работы на ПС)
5 мая с 10:00 до 18:00
- ТД «Аквалидер»,
- кофейня № 1,
- офис «СтройЭлитДом»,
- ИП Зиннер,
- магазин «Промтовары»,
- «Фруктовый рай»,
- «Нутрифит»,
- «Шашлычная»,
- «Мясо»,
- «Сезоника»,
- ИП Бримжанов,
- детская студия «Динозаврик».
Спальный сектор:
- ул. Джамбула 1,18/1.
Частный сектор:
- ул. Фролова, 16-46, 33/1-33/20,
- ул. Краснопартизанская, 8-66, 58/1-58/12, 12/1-112/12,
- ул. Маяковского, 2-63,
- ул. Наримановская, 32-53,
- ул. Беды, 2-12,
- ул. Джамбула, 1-39, 36/1-36/13,
- пр. Абая, 98-120,
- ул. Таунсай, 46-54.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Фролова.
ТП –562 (работы на ПС)
5 мая с 10:00 до 15:00
- ИП Каширина,
- ТОО «Экос-Ан»,
- ИП Макян,
- ИП Кенжегулов,
- ИП Аветисян,
- ИП Неотерик,
- ИП Новосельцев,
- магазин «Грамада»,
- «Инструмент»,
- «Ойл Центр».
ТП –539 (работы на ПС)
6 мая с 10:00 до 14:00
- Салон красоты «Роуз»,
- «Алена»,
- магазин «Привет»,
- «Обувь»,
- «Раки»,
- стоматология.
Спальный сектор:
- пр. Абая, 40/1,42/1,44/1,50.
КТП –303 (работы на ПС)
6 мая с 10:00 до 18:00
- ТОО «Алина +» по ул. 6-я Костанайская, 23/3.
Частный сектор:
- ул. 4-я Костанайская, 1-29/1,
- 2-я Костанайская, 56/1-56/30.
КТП –ГЭС (работы на ПС)
8 мая с 10:00 до 18:00
- ГЭК -17 «Луч»,
- ГЭК «Мотор»,
- столярный цех.
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