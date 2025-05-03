В Костанае есть несколько заведений, где подают блюда грузинской кухни. У меня к ней очень давняя симпатия, обретенная на родине лобио, хачапури, мчади, цыплят-табака. Когда-то в одном из гостеприимных домов Рустави попробовала пхали, влюбилась в эту закуску. И почти всегда стараюсь заказать в кафе. Но в родном городе мне с нею фатально не везло.

Куда ни приду - нет пхали. Именно сегодня не готовили по какой-то причине... Либо как раз сейчас, к сожалению, эта вкуснятина закончилась. Везло мне лишь в небольшом кафе «Кинза», которое располагалось в центре города, на проспекте Аль-Фараби. Эту закуску там готовили превосходно. Поэтому, когда мы с подругой узрели знакомую вывеску в другом месте, я потащила ее лакомиться пхали.

Оказалось, что «Кинза» теперь ресторан. И стало еще интереснее глянуть, как команда работает на трехэтажных просторах. Отправились туда обедать. Пришли примерно в час дня, заведение открыто с 12 часов. Несколько девушек мели крыльцо и протирали входную дверь. Мы скептически переглянулись и спросили, войти-то можно. Нам вежливо ответили, что «конечно». В холле спросили, в зале на каком этаже мы сядем. Внизу довольно сильно пахло кальянными смесями, я эти запахи терпеть не могу, решили разместиться подальше от них. И не прогадали - наверху было свежо.

Еще было просторно и красиво. «Кинза» обошлась без глобальных пространственных переделок. Стиль создает интерьерный декор в грузинском духе. В нашем зале - бело-синие круглые настенные панно, светильники с абажурами, напоминающими то горские шапки, то корзины из макраме. Ну и посуда классная, по словам официантки, привезенная из Грузии, судочки для специй в форме хинкали, столовые приборы в гобеленовых конвертах с грузинскими сюжетами.

Мы были первыми посетителями, едва уселись, в зале зазвучала музыка: само собой, грузинские напевы.

Меню оказалось интернациональным. В нем и суп том ям значится, и несколько видов пасты, можно заказать стейк рибай, просто рыбу на гриле. Но грузинские блюда явно доминируют. Выбор большой. Что порадовало, рядом с названиями - выход продукта, чтобы человек мог сориентироваться по размеру порции. Даже соусы так указаны.

Оценив широту предложений, я уточнила, все ли есть. Ответ был утвердительный. И мы тут же заказала ассорти пхали (300 г - 2 890 тенге), салат «Сикварули» (300 г - 3 290), шкмерули (300 г - 3 290), оджахури (300 г - 3 290), литр клюквенного морса (1400). И вдогонку - не выдержали все-таки - хачапури по-мегрельски.

Еда была очень хороша. От морса с натуральным вкусом клюквы до мягкого, щедрого на сыр хачапури.

Сикварули с грузинского «любовь». Как мы поняли, это местный фирменный салат. В нем зелень, крупные креветки, помидоры-черри, жаренный в панировке сулугуни, соус с остринкой. В меню, кстати, значится просьба: если у вас аллергия на что-нибудь, предупредите официанта. Просьба уместная, в блюдах немало специй. Но верьте слову - ничего слишком. По крайней мере, в тех блюдах, которые мы брали.

Шкмерули - это цыпленок/курица в молочно-чесночном соусе. Ну, прелесть что такое, даже если вы не очень любите курятину.

Я взяла себе оджахури. Вообще, это домашнее жаркое с картофелем, куда еще кладут помидоры, специи, лучок. Подали на кеци. В одном из костанайских заведений я прежде ела оджахури, тоскуя из-за обилия пресной картошки и мясного минимализма. Здесь - другое дело, ломтики картофеля небольшие, румяные, мясо без единой жилки, мягкое, но не тушеное-перетушенное. Зачет.

И наконец, пхали. В тарелке было 5 видов. Вообще, основа этой закуски - паштет из грецких орехов со специями, винным уксусом. Им либо фаршируют баклажанные рулетики, паприку, либо соединяют с измельченными травами, свеклой. Для меня это необыкновенно вкусно. Отметила, что рулетик из сладкого перца (без шкурки) пах дымком, зеленые пхали - ну просто песто с орехами, свекольные всегда прекрасны. Впервые попробовала пхали с морковью. Хороши.

Обслуживание нам тоже понравилось. Подавали быстро, убирали вовремя. Половину хачапури упаковали с собой.

Уходя, мы заглянули в зал на втором этаже. Он гораздо меньше, камернее. Там другой дизайн, цветистые скатерти на столах, множество декоративных фигурок, очень красиво. Но стойкий запах курительных смесей для меня посиделки там отменяет.

В инспекторских целях заглянули в санузел. Без роскоши и дополнений типа кремов для рук и салфеток для обуви, просто функционально, удобно и чисто.

За свой весьма масштабный обед вместе с 10-процентным сервисным сбором мы заплатили 19 200 тенге.