Почему за хранение тела умершего в патолого-анатомических бюро берут плату с родственников? С таким вопросом обратились казахстанцы, которых удивила почасовая оплата за хранение тел их близких. Например, в одном случае у родственников покойного попросили 400 тенге за час. Ситуацию прояснили в Министерстве здравоохранения Казахстана в ответе на запрос Informburo.kz.

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В министерстве пояснили, что работа патолого-анатомической службы регулируется приказом главы ведомства.

"Основными задачами таких служб являются уточнённая диагностика заболеваний, установление причины и механизма смерти больного. Министерство утверждает тарифы на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС, тарифы на платные услуги не регламентируются", – рассказали в ведомстве.

Для работы 57 патолого-анатомических бюро в Казахстане в 2025 году предусмотрели 3,29 млрд тенге. 1,73 млрд из них выплачивают из бюджета в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, остальные 1,56 млрд – через систему ОСМС.

Если у покойного нет родных, затраты за хранение тела покрывают региональные или республиканские бюджеты.

"Родственникам не могут отказать в выдаче тела, так как право на погребение гарантировано законом. Если родные не имеют возможности внести оплату, предусмотрены административные процедуры, направленные на социальное субсидирование таких расходов", – уточнили в министерстве.

В Минздраве отметили, что основными затратами бюро являются расходы на аренду и коммунальные услуги, обслуживание холодильного оборудования, расходные материалы, оплату труда персонала, административные, логистические расходы и утилизация отходов.