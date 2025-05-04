Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Казахстан занял в нем 141 место, набрав 39,34 балла из 100 возможных, сообщает КазТАГ со ссылкой на Deutsche Welle.

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- "Свобода слова в мире находится на исторически низком уровне", - такими словами начинается ежегодный рейтинг свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF), опубликованный в пятницу, 2 мая. Он основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность. (…) Казахстан (141-е место, 39,34 балла), - говорится в сообщении.

По соседству расположились Кыргызстан (144 место), Узбекистан (148) и Таджикистан (153).

В докладе RSF указано, что в 160 из 180 наблюдаемых стран СМИ не могут вести стабильную деятельность – либо совсем, либо с трудом. В почти трети государств редакции закрывались по экономическим причинам, чему часто предшествовало давление со стороны властей. В 46 странах СМИ контролируются ограниченным кругом владельцев.

- Независимая журналистика – это заноза в глазу автократов, - заявила исполнительный директор RSF Аня ОСТЕРХАУС. - Если СМИ будут финансово истощены, кто тогда будет разоблачать ложную информацию, дезинформацию и пропаганду? Поэтому, помимо нашей ежедневной борьбы за безопасность журналистов, мы также выступаем за укрепление экономических основ журналистики.

Среди постсоветских стран худший результат показал Туркменистан – 174 место с 19,14 балла. Россия заняла 171 место, набрав 24,57 балла. Ее опередили Беларусь (166 место) и Азербайджан (167). Ниже Туркменистана расположились Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея. Грузия опустилась сразу на 11 позиций, заняв 114 место. В докладе указано, что это связано с парламентскими выборами, вызвавшими критику на международной арене и протесты внутри страны. Украина оказалась на 62 строчке. По данным RSF, около 90% украинских СМИ зависят от иностранной финансовой помощи, в первую очередь от США. Армения и Молдова заняли 34 и 35 места соответственно. При этом Армения продемонстрировала самый заметный рост среди постсоветских стран, прибавив сразу девять позиций.

В тройку стран с самым высоким уровнем свободы прессы вошли Норвегия, Эстония и Швеция. Латвия и Литва заняли 15 и 14 места соответственно. Германия в рейтинге 2025 года опустилась на одну строчку и заняла 11 место. В отчете говорится, что в прошлом году журналисты, освещавшие деятельность праворадикальных партий и конфликты на Ближнем Востоке, сталкивались с угрозами и препятствиями. RSF призывает власти страны провести реформы для улучшения экономической ситуации в медиасфере.

Напомним, в ноябре 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева не согласилась критикой в адрес возглавляемого ей ведомства. Она заявила, что не видит никаких ограничений и считает, что в Казахстане созданы все условия для того, чтобы все средства массовой информации активно развивались и работали.

В 2018 году тогдашний министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ прокомментировал глобальный рейтинг свободы слова, в котором Казахстан занимал 158-е место. Он заявил, что рейтинг свободы слова необъективен и в его методике слишком много допущений.

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