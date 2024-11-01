Иск группы из 9 казахстанских журналистов к Министерству культуры и информации РК начали рассматривать 31 октября в Астанинском межрайонном суде по гражданским делам. Они просят признать противоречащим законам и недействительными некоторые пункты из "Типовых правил аккредитации журналистов" и приказа Минкультуры, который утвердил эти правила. Журналисты считают, что применение этих пунктов негативно отразится на свободе слова в стране.

В частности, журналисты недовольны требованием о том, что они могут распространять полученную от госоргана информацию только в тех СМИ, от которых аккредитованы. Многие журналисты, учитывая скромные зарплаты, работают сразу на несколько изданий.

Истцы считают, что новые правила аккредитации приняли для того, чтобы госорганы имели возможность лишить неугодных журналистов аккредитации и, как следствие, доступа к информации. Они опасаются, что практика будет избирательной и распространяться только на тех журналистов, которые задают чиновникам неудобные вопросы.

Сергей Уткин / Фото с сайта respublika.kz.media

- Закон прописан так, что он препятствует всем другим способам распространения информации, - заявил в суде юрист общественного объединения "Адил соз" Сергей УТКИН, который представляет интересы всех истцов. - Конституция гарантирует право свободно распространять информацию любым способом, не запрещенным законом. Только закон может ограничить это право. Но в нашем случае ограничения введены подзаконным актом, который приняло отдельное министерство. Мы считаем, что такие требования подзаконный акт содержать не может, так как он напрямую противоречит Конституции РК и Закону "О масс-медиа".

Уткин подчеркивает: министерство вместо правил аккредитации на те или иные мероприятия в госорганах создало нормы поведения для журналистов, указывая как им работать. Что в целом, по мнению истцов, не входит в компетенцию чиновников.

- Таким образом министерство может придумать и ввести множество каких-нибудь запретов. Например, предусмотреть дресс-код для работников СМИ, как бы это смешно не звучало, - считает Уткин. И отвечает на свой вопрос: - Может так сделать министерство? Нет, не может! Не может указывать, как одеваться, не может запрещать задавать один и тот же вопрос, если чиновник не отвечает по существу. И так далее.

Проблема еще и в том, кто и как будет отслеживать нарушения правил аккредитации. Госорган получил право наказывать журналистов, но не обязан отслеживать всех подряд. То есть, он может наказать работников независимых СМИ, но не иметь претензий к лояльным журналистам, так как даже если они нарушают, не обязан их проверять. Уткин считает такой подход дискриминацией.

- Госорганы скажут, что "у них нет ресурсов следить за всеми", - предполагает Уткин. - Но зачем тогда вводить норму, которая создает возможность для предвзятого наказания?

Типовые правила аккредитации вступили в силу 20 августа - до того, как были официально опубликованы. Уткин считает это процедурным нарушением. В минкульте с ним не согласны.

Аида Балаева / Фото пресс-службы правительства

Позицию Министерства культуры и информации РК задолго до начала процесса озвучила глава ведомства Аида БАЛАЕВА. Она отметила, что журналисты, обратившись в суд, "воспользовались своим конституционным правом", и добавила, что все принятые нормы прошли госэкспертизу.

На законности типовых правил в суде настаивали и несколько юристов, которые представляли минкульт. В частности, указывали на то, что правила прошли согласование всех заинтересованных госорганов. То есть, что это не просто инициатива минкульта, а согласованная с другими министерствами позиция минкультуры.

- Если журналист аккредитован от одного СМИ, это не мешает ему получить аккредитацию и от другого СМИ, - сказал в суде один из представителей минкультуры. - Здесь никакого ущемления нет: чем больше СМИ получат аккредитацию, тем больше у них будет прав на предоставление полезной информации. Измышления о наказании, о том, что, якобы, эти нормы приняты для того, чтобы в любой момент журналиста можно было привлечь к ответственности... Этот механизм, описанный истцами, носит формат измышления. На практике этот закон так не работает.

По словам представителей минкульта, типовые правила аккредитации приняты для "информационной безопасности страны".

- Одна из угроз национальной безопасности - информационное воздействие на общественное и индивидуальное сознание, - сообщил юрист ответчика. - Они связаны с преднамеренным искажением и распространением недостоверной информации в ущерб национальной безопасности. Поэтому эти правила созданы для того, чтобы информация в СМИ была объективной и достоверной, чтобы она распространялась в официальных, зарегистрированных СМИ.

Фото с сайта Радио "Азаттык"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53481

Журналистка Press.kz Жания УРАНКАЕВА - одна из 9 журналистов, которые подали иск к минкультуры. Через неделю после принятия правил ее лишили доступа в здание правительства - за то, что она нарушила внутренний распорядок и поднялась на этаж, где проходят заседания кабинета министров и куда с недавних пор журналистам вход воспрещён.

Представители минкультуры отмечали, что случай Уранкаевой не связан с правилами аккредитации, а позже "данный вопрос был урегулирован между госпожой Уранкаевой и правительством".

Сергей Уткин парировал: типовые правила имеют широкое поле для интерпретации. Например, в ходе судебного заседания выяснилось, что по новым правилам журналист не может распространять информацию в изданиях, от которого у него нет аккредитации, но может через ютуб-каналы, которые вообще не имеют лицензию СМИ. Уткин спросил - мождет ли минкультуры выступить с официальными разъяснениями, чтобы избежать разночтений на местах? Представители министерства сказали, что ведомство "не обязано давать разъяснения" и вряд ли комментарий госоргана как-то повлияет на чиновников на местах.

Кадр из видеотрансляции

Сергей Уткин также подал ходатайство о назначении судебной филологической экспертизы спорного пункта правил. Для того, чтобы уточнить значение формулировок и определить, действительно ли правила ограничивают право журналистов свободно делиться информацией. Однако судья Расул КАРАГАЕВ отклонил это ходатайство, как и предложение истцов самостоятельно привлечь специалиста-филолога для решения данного вопроса.

Следующее заседание назначено на понедельник, 5 ноября. Юристы готовятся к прениям. Вероятно, решение примут уже на следующей неделе.