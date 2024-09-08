Столичному корреспонденту интернет-издания Press.kz Жание УРАНКАЕВОЙ закрыли доступ в здание правительства. Повод — она поднялась на этаж, где проходят заседания кабинета министров и куда с недавних пор журналистам вход воспрещён. Уранкаева, по-видимому, стала первой жертвой новых правил аккредитации СМИ, которые были разработаны министерством культуры и информации и вызвали тревогу медиасообщества, сообщает Радио "Азаттык". Жания Уранкаева, корреспондент интернет-издания Press.kz/ Фото с сайта Радио "Азаттык"

«Это цензура в чистом виде», - возмущается журналист Жания Уранкаева. 6 сентября редакция интернет-издания Press.kz, где она работает, получила письмо из аппарата правительства. В тексте говорится, что корреспонденту Уранкаевой «ограничивается» доступ в здание кабинета министров.

Руководитель пресс-службы правительства Максат Тулегенов пояснил руководителю издания, что это связано с нарушением Уранкаевой «правил о пропускном и внутриобъектовом режиме» и «игнорированием неоднократных предупреждений и замечаний». Журналист не сможет попасть в здание до 31 декабря 2024 года.

Вопросы с последствиями

Жания Уранкаева полагает, что недопуск — следствие событий недельной давности. 28 августа журналисты, придя в правительство, узнали, что им нельзя теперь подниматься на третий этаж. На этом этаже проходят заседания кабинета министров, по завершении которых репортёры задавали прежде вопросы выходившим из зала чиновникам, иногда бежали за ними по пятам.

Перед началом нового политического сезона пресс-центр переместили с третьего этажа на второй. Пресс-служба правительства заявила, что это сделано во благо: новое помещение просторнее старого, условия работы в нём комфортнее. Журналисты же расценили нововведение как воспрепятствование своей работе.

- Это для того, чтобы лишить журналистов доступа к спикерам и, соответственно, доступа к информации. Я считаю, что лишение доступа к информации - это напрямую нарушение закона, нарушение Конституции, - заявила тогда Уранкаева в комментарии Азаттыку.

В тот день она решила всё-таки подняться на этаж к министрам. Говорит, смогла задать вопросы вице-премьерам Серику Жумангарину и Тамаре Дуйсеновой.

- Если до этого вице-премьеры не заходили через коридор, то, как только журналистов спустили, они спокойно ходили по коридору. Более того, там убрали металлорамку, - вспоминает Уранкаева. - Нас на второй этаж спустили только для того, чтобы мы не задавали вопросы членам правительства, чтобы мы не докучали господам.

Восемь дней спустя журналист узнала, что ей запретили входить в здание вплоть до следующего года. В правительстве заявили, что она нарушила пункты 68, 70 и 94 внутренних правил. Что это за пункты — неизвестно. Дело в том, что правила - документ для служебного пользования, в открытом доступе их нет.

- Где нормы, которые предусматривают ограничения доступа в здание? По новым правилам можно лишить журналиста аккредитации. Для этого должно быть два и более нарушений. Никаких письменных уведомлении о том, что я нарушаю какие-то правила, мне отправлено не было. Меня лишают доступа в здание правительства по правилам, возможности прочесть и изучить которые нет, — отмечает журналист, добавляя, что намерена обжаловать действия руководителя пресс-службы правительства, поскольку считает их превышением полномочий.



Азаттык направил редакционный запрос в аппарат правительства, поинтересовавшись, что именно нарушила Жания Уранкаева. Ответ на момент публикации не поступил.

По новым правилам Мининформа?

Уранкаева, по-видимому, стала первой жертвой новых правил аккредитации СМИ, которые разработало министерство культуры и информации.



Правила были написаны вслед за вступлением в силу закона «О масс-медиа», который готовило всё то же ведомство. Прессозащитники во время обсуждения документа выражали обеспокоенность, что закон существенно ужесточит государственный контроль над СМИ. Правила же вызвали в медиасообществе настоящую тревогу. Они предписывают журналистам «соблюдать регламент», например запрещают им задавать вопросы чиновникам не по теме брифинга. Они также предусматривают, что журналисты должны публиковать материалы только в тех СМИ, которые их аккредитовали.

В прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступал с Посланием в этом зале. Теперь это будет залом для пленарных заседаний Мажилиса. Фото: Акорда

Правила наделяют госорганы правом самим устанавливать порядок передвижения журналистов внутри их зданий. В документе говорится, что аккредитованный государственным учреждением журналист должен соблюдать «пропускной и внутриобъектовый режим особо важных государственных объектов и стратегических объектов».

Медиаюрист Гульмира БИРЖАНОВА, руководитель службы Media Qoldau в организации «Правовой медиа-центр», считает, что недопуск Уранкаевой в правительство — это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и нарушение Конституции, которая запрещает цензуру.

- По сути, сейчас, когда Жание закрыли до конца декабря доступ, — это приостановление аккредитации, — отмечает медиаюрист.

2 сентября, в день выступления президента с «посланием народу», журналисты окружили в кулуарах правительства министра культуры и информации Аиду БАЛАЕВУ и спросили, к чему такие правила.

- Я считаю, что не нужно драматизировать. Всё будет работать как нужно и положено, — заявила министр. — Я уже неоднократно повторила: давайте посмотрим, как заработают правила в практической плоскости.

- То есть вы хотите сказать, до первого лишения аккредитации журналистов? — парировали журналисты.

- Ну, возможно… — ответила Балаева.