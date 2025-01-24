23 января в межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели апелляционную жалобу группы казахстанских журналистов. Истцы недовольны новыми типовыми правилами аккредитации, которые требуют распространять информацию только в том СМИ, от которого он аккредитовался.

Журналисты считают, что новые правила аккредитации приняли для того, чтобы госорганы имели возможность лишить неугодных журналистов аккредитации и, как следствие, доступа к информации. Они опасаются, что практика будет избирательной и распространяться только на тех журналистов, которые задают чиновникам неудобные вопросы.

Сергей Уткин / Фото с сайта respublika.kz.media

- В правилах указано, что распространять информацию можно "только в СМИ, от которых поступило заявление на аккредитацию", - отметил юрист общественного объединения "Адил соз" Сергей УТКИН. - На наш взгляд это прямое ограничение. Слово "только" мы понимаем буквально. В словарях это слово расшифровывается как "ничего другого, кроме". Раз ничего другого, значит никаких других СМИ, блогах, онлайн-платформах. Так это сформулировано. Мы считаем, что это недопустимо, что это ограничивает свободу слова. Кроме того, хочу отметить, Конституция говорит, что свобода слова может быть ограничена только законом. А типовые правила от минкульта это подзаконный акт, который не может ограничивать свободу слову.

Заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Минкульта РК Анар МУКАТАЕВА предлагает журналистам не переживать, а пройти аккредитацию от всех СМИ, для которых они пишут статьи. И подчеркивает, что с момента принятия правил летом прошлого года ни один журналист пока не был лишен аккредитации.

- Мы считаем, что в данном пункте правил нет никаких нарушений прав на распространение информации, потому что данная норма направлена только на упорядочивание самой процедуры аккредитации, - сказала Мукатаева. - Блогеры не проходят аккредитацию госорганов. Соответственно это слово "только" направлено на взаимоотнашения между журналистом и госорганом. В этом контексте нет нарушения прав представителей СМИ.

Уткин парировал, что получить аккредитацию это право журналиста, а не его обязанность.

- И конституция дает право распространять информацию, - сказал Уткин. - А министерство культуры берет и ограничивает эти права, потому что запрещает распростронять информацию без аккредитации. То есть если журналист работает на три СМИ, то он обязан получить аккредитацию, чтобы реализовать свое право на распространение информации. А когда минкульт говорит, что вы все неправильно нас понимаете, и только мы понимаем правильно, и слово "только" мы трактуем так, как нам видится... К чему это все? А слова о том, что "ни один журналист еще не был лишен аккредитации" лишь подтверждают, что эти правила предусматривают наказание. Для чего создан этот запрет и наказание? Чтобы им не пользовались? Мы боимся, что когда-нибудь эта норма заработает и неугодных журналистов начнут лишать аккредитации.

По словам Мукатевой, госорган имеет право знать с каким СМИ оно работает. И нет проблемы сообщить государству - сколько СМИ ты представляешь.

Апелляционная коллегия оставила жалобу журналистов без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Судьи не стали разъяснять свое решение.

После решения суда шеф столичного бюро интернет-портала Vlast.kz Тамара ВААЛЬ на своей страничке в Instagram так прокомментировала результаты разбирательства:

- В суд против министерства информации мы шли без особых иллюзий. Мы просто понимаем, что ряд норм новых правил аккредитации - противоречат конституции. Это понимают и юристы, и все те, кто хоть мало мальски знает законы или имеет здравый смысл. Сегодня мы, ожидаемо, проиграли апелляцию. Но хочется сказать не о правилах и не об иске, а о системе. Уж кто-кто, а мы - журналисты, знаем, как «быстро и оперативно» получаем ответы на запросы или пресс-релизы после мероприятий. Потому что каждое слово или заявление проходит десятки согласований. Но кажется, сегодня суд Астаны побил все рекорды и может выйти в «топ-лучших» по предоставлению информации. Пресс-релиз о том, что журналисты проиграли дело опубликовали через 15-17 минут после оглашения решения. Хорошо работают, не правда ли?

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