Главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что опрессовка сетей начнется ориентировочно после 12 мая. Об этом он рассказал во время отчета об инвестиционной программе.

Фото из архива «НГ»

- Мы разработали предварительный график опрессовки, - сообщил директор ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Азамат АУЖАНОВ. - После того, как мы его согласуем с акиматом города, мы приступим. Традиционно мы его проводим с начала мая до начала июня.

Вячеслав Плотников добавил, что горячую воду будут отключать по районам.

- Ориентировочно после 12 мая - это центр города и КЖБИ, а ТЭЦ-2 будет работать, - сказал Плотников. - После того, как на ТЭЦ пройдут подготовительные и ремонтные работы, постараемся их ускорить максимально, мы полностью подключим весь город. То есть, жители КСК могут и не заметить опрессовку, там всего неделю не будет горячей воды, в отличие от центральной части города. К сожалению, наша ТЭЦ - она 1942-го года постройки. Там старое оборудование, которое нужно латать, чтобы в будущем безопасно пройти отопительный период. Сделаем все, что от нас зависит.

Отопительный сезон завершился в Костанае 22 апреля. Связано с тем, что среднесуточная температура наружного воздуха в последние несколько суток установилась на уровне 10 градусов тепла.