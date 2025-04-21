Как пояснили в пресс-службе ГКП «КТЭК», это связано с тем, что среднесуточная температура наружного воздуха в последние несколько суток установилась на уровне 10 градусов тепла.

Фото из архива «НГ»

Напомним, ранее на аппаратном совещании в акимате города сообщалось, что отключат отопление уже сегодня, 21 апреля.

- Дошкольные организации и объекты здравоохранения будут отключаться по мере поступления заявок, - отметили в пресс-службе предприятия. - Убедительная просьба завершить отопительный сезон без долгов.

В нашем Telegram-канале мы спросили костанайцев, когда, по их мнению, нужно было закончить отопительный сезон. На момент подготовки этого материала 55% ответили, что раньше или сегодня, 21 апреля; 20% подписчиков считают, что завтра - в самый раз; 13% - что еще прохладно и лучше позже; и 12% выбрали вариант «мне все равно» либо затруднились ответить. А как считаете вы?