Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным четырем районам, где пройдут работы, добавили еще один.

Иллюстративное фото freepik.com

Прежний план работ до 30 апреля смотрите здесь. А в четвег, 24 апреля, отключение произойдет у абонентов по этим адресам:

ТП –112 (работы на ВЛ)

24 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор: