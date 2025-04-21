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В еще одном районе Костаная не будет электроэнергии на этой неделе

21 апреля 2025, 14:21 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным четырем районам, где пройдут работы, добавили еще один.

Иллюстративное фото freepik.com

Прежний план работ до 30 апреля смотрите здесь. А в четвег, 24 апреля, отключение произойдет у абонентов по этим адресам:

ТП –112 (работы на ВЛ)

24 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Набережная, 66–105, 101/1, 103/3-103/10, 105/1-105/4, 
  • ул. Амангельды, 2-23, 19/1-19/3, 21/1-21/12, 
  • ул. Сьянова, 80-112, 
  • ул. Каирбекова, 110-120.