В еще одном районе Костаная не будет электроэнергии на этой неделе
21 апреля 2025, 14:21 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным четырем районам, где пройдут работы, добавили еще один.
Иллюстративное фото freepik.com
Прежний план работ до 30 апреля смотрите здесь. А в четвег, 24 апреля, отключение произойдет у абонентов по этим адресам:
ТП –112 (работы на ВЛ)
24 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Набережная, 66–105, 101/1, 103/3-103/10, 105/1-105/4,
- ул. Амангельды, 2-23, 19/1-19/3, 21/1-21/12,
- ул. Сьянова, 80-112,
- ул. Каирбекова, 110-120.
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