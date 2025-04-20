В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
20 апреля 2025, 09:02 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 30 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с этим запланировано отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –349 (работы на ВЛ)
с 21 по 30 апреля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 220-238,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 21 по 30 апреля с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9.
ТП- 118 (работы на ПС)
22 апреля с 10:00 до 17:30
- РГУ «Управление государственных доходов» по ул. Мауленова 21,
- ТОО «Славэкс-Азия»,
- ТОО «Компания «Карина»,
- ИП Бабушкина,
- ТОО «Атамекен»,
- ИП Пьянников,
- ТОО «КостанайКама»,
- ТОО «Костанайводпроект»,
- ТОО «2030 Отан».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова, 17, 19, 35, 33/7.
Частный сектор:
- ул. Комарова, 136-154,
- ул. Мауленова, 23-33, 33/5, 33/5а, 23/1, 25/1, 25/3, 29/1, 27/1,
- ул. Беды, 199-237, 237а, 219/1-219/5, 225/1-225/3, 235/1-235/9, 237/1.
ТП- 40 (работы на ПС)
24 апреля с 10:00 до 17:30
- ТОО «Костанай Жолдары»,
- магазин «Канццентр»,
- Гостиничный комплекс по ул. Хакимжановой, 9,
- ТОО «Костанайдорпроект»,
- НК «Казавтожол».
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 13,
- ул. Алтынсарина, 26
Частный сектор:
- ул. Сибирская, 4-18, 2/2, 4/2, 4/4, 14/1-14/7, 10/1-10/6,
- ул. Алтынсарина, 11-24, 22/1, 22/2, 14/1, 14/2, 18/1, 16/1, 16/3,
- пр. Абая, 55-61, 61/2-61/12.
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