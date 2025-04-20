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В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

20 апреля 2025, 09:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 30 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с этим запланировано отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 апреля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 220-238, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 162-213, 
  • ул. Рабочая, 71-164, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 апреля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти», 
  • «Asem Motors».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9.

ТП- 118 (работы на ПС)

22 апреля с 10:00 до 17:30

  • РГУ «Управление государственных доходов» по ул. Мауленова 21, 
  • ТОО «Славэкс-Азия», 
  • ТОО «Компания «Карина», 
  • ИП Бабушкина, 
  • ТОО «Атамекен», 
  • ИП Пьянников, 
  • ТОО «КостанайКама», 
  • ТОО «Костанайводпроект», 
  • ТОО «2030 Отан».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова, 17, 19, 35, 33/7.

Частный сектор:

  • ул. Комарова, 136-154, 
  • ул. Мауленова, 23-33, 33/5, 33/5а, 23/1, 25/1, 25/3, 29/1, 27/1, 
  • ул. Беды, 199-237, 237а, 219/1-219/5, 225/1-225/3, 235/1-235/9, 237/1.

ТП- 40 (работы на ПС)

24 апреля с 10:00 до 17:30

  • ТОО «Костанай Жолдары», 
  • магазин «Канццентр», 
  • Гостиничный комплекс по ул. Хакимжановой, 9, 
  • ТОО «Костанайдорпроект», 
  • НК «Казавтожол».

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 13, 
  • ул. Алтынсарина, 26

Частный сектор:

  • ул. Сибирская, 4-18, 2/2, 4/2, 4/4, 14/1-14/7, 10/1-10/6, 
  • ул. Алтынсарина, 11-24, 22/1, 22/2, 14/1, 14/2, 18/1, 16/1, 16/3, 
  • пр. Абая, 55-61, 61/2-61/12.