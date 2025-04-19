Автобус с юными футболистами перевернулся под Астаной. Что известно на данный момент
18 апреля, павлодарская команда с юными футболистами попала в ДТП на трассе Астана - Ереймента - Шидерты. На месте происшествия погиб тренер, сообщает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes, в котором ехали юные футболисты, при обгоне фуры не справился с управлением и опрокинулся. Возбуждено уголовное дело. Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле ШАКЕНОВА, кроме водителя в автобусе находились двое взрослых.
Как выяснилось, дети направлялись на частный футбольный турнир.
- 16 детей в возрасте 12-16 лет с согласия родителей выехали на частный турнир в Астану с тренером на арендованном микроавтобусе, без сопровождения полиции, не уведомив руководство управления спорта. Ребят, кроме тренера, сопровождал его 25-летний помощник. Это частный футбольный клуб, который оказывает платные услуги. Из 16 ребят только 3-4 ребенка занимаются в нем по программе "Artsport", - прокомментировала Шакенева.
По ее словам, после происшествия 11 детей уже ночью передали родителям, которые сами приехали за ними в Ерейментау. Еще троих забрали утром 19 апреля.
Как сообщалось, в аварии погиб 35-летний тренер, еще семь детей с различными травмами госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу, в том числе один ребенок все еще находится в реанимации.
Ранее в акимате Павлодарской области отмечали, что руководители частной спортшколы не уведомляли местные исполнительные органы и департамент полиции о выезде детей на соревнования, поэтому футбольная команда ехала без сопровождения патрульного наряда. Родители детей дали согласие на поездку через общий чат WhatsApp.
Тем временем полицейские обратились к казахстанцам с просьбой не делать поспешных выводов.
- Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе расследования. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы и проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Просим граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам, - сказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Напомним, в суде в Костанае сейчас рассматривается дело о ДТП с фурой и "Альфардом", в котором погибли трое учителей.
Фото ДП Акмолинской области
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