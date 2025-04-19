18 апреля, павлодарская команда с юными футболистами попала в ДТП на трассе Астана - Ереймента - Шидерты. На месте происшествия погиб тренер, сообщает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes, в котором ехали юные футболисты, при обгоне фуры не справился с управлением и опрокинулся. Возбуждено уголовное дело. Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле ШАКЕНОВА, кроме водителя в автобусе находились двое взрослых.

Как выяснилось, дети направлялись на частный футбольный турнир.

- 16 детей в возрасте 12-16 лет с согласия родителей выехали на частный турнир в Астану с тренером на арендованном микроавтобусе, без сопровождения полиции, не уведомив руководство управления спорта. Ребят, кроме тренера, сопровождал его 25-летний помощник. Это частный футбольный клуб, который оказывает платные услуги. Из 16 ребят только 3-4 ребенка занимаются в нем по программе "Artsport", - прокомментировала Шакенева.

По ее словам, после происшествия 11 детей уже ночью передали родителям, которые сами приехали за ними в Ерейментау. Еще троих забрали утром 19 апреля.

- Сегодня, 19 апреля, во второй половине дня вылетает борт санавиации для транспортировки пострадавшего мальчика из Ерейментау в Павлодар. У 13-летнего мальчика травма головы, его состояние стабильное, средней тяжести. Я на связи с мамой пострадавшего ребенка, - добавила павлодарский детский омбудсмен.

Как сообщалось, в аварии погиб 35-летний тренер, еще семь детей с различными травмами госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу, в том числе один ребенок все еще находится в реанимации.

Ранее в акимате Павлодарской области отмечали, что руководители частной спортшколы не уведомляли местные исполнительные органы и департамент полиции о выезде детей на соревнования, поэтому футбольная команда ехала без сопровождения патрульного наряда. Родители детей дали согласие на поездку через общий чат WhatsApp.

Тем временем полицейские обратились к казахстанцам с просьбой не делать поспешных выводов.

- Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе расследования. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы и проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Просим граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам, - сказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Напомним, в суде в Костанае сейчас рассматривается дело о ДТП с фурой и "Альфардом", в котором погибли трое учителей.

Фото ДП Акмолинской области