До начала судебного разбирательства ходили слухи: водитель фуры выехал на встречную полосу к "Альфарду" из-за того что уснул за рулём. Что сказали 16 апреля на заседании в Специализированном межрайонном суде Костанайской области?

На каждое заседание потерпевшие приходят с портретами погибших родственников / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 16 декабря 2024 года подсудимый Исмоилжон РОЗАКУЛОВ на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард" на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган" в Карасуском районе. В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Исмоилжон Розакулов / Фото из архива "НГ"

Розакулова судят по п. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подсудимый полностью признаёт вину.

Матерей погибших Алины Абрамовой и Карины Лаврик - Марину Абрамову и Ирину Лаврик, а также водителя "Альфарда" Талгата Сеитова в суде представляет адвокат Дильмурат САРСЕНОВ.

- Со слов матери погибшей Абрамовой, у Алины были большие планы на жизнь, - рассказал он. - Алина, закончив Костанайский педагогический колледж, прошла практику в частной школе "Айгерим-Ай", где и осталась работать. При этом поступила в институт для получения высшего образования. Ей очень нравилось работать учителем. 1 сентября 2024 года она взяла 1 класс. В планах было выучить детей до 4 класса, поработать завучем в школе, набраться опыта. Очень хотела открыть свою школу с тремя языками обучения, сама изучала казахский и английский. Но, к сожалению, жизнь Алины оборвалась в результате этого ДТП. А жизнь Марины Абрамовой разделилась на до и после, и прежней уже не будет. Со слов матери Лаврик, Карина была очень светлым, добрым, радушным человеком. Её предметами были русский язык и литература. Очень любила детей и свою работу. Ей давали всегда слабые классы, она с ними занималась, после чего они ездили на олимпиады и занимали призовые места. Потерпевшая потеряла родного человека, эту утрату ничем не восполнить. Потеря дочери вызвала целый спектр эмоций, начиная от шока и отрицания до гнева, вины и депрессии. Постоянно испытывает чувство беспомощности и потери контроля над своей жизнью.

Про водителя "Альфарда" адвокат сказал:

- Мы полагаем, что потерпевший испытал физические и нравственные страдания в связи с тем, что в момент ДТП он являлся водителем машины, погибшие пассажиры находились в его автомашине.

Прокурор заявила, что подсудимый, "проявляя преступную самонадеянность, следуя со скоростью, которая не обеспечила водителю возможность постоянного контроля за движением, не убедившись в безопасности своих манёвров, в утомлённом состоянии" выехал на встречную полосу.

Получит ли "утомлённое состояние" Розакулова какое-то развитие в этом судебном разбирательстве?

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