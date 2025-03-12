Вакцинировать девочек от вируса папилломы человека не желают многие родители в Костанайской области
Галина КАТКОВА
На такую проблему обратил внимание участников областного совещания, прошедшего 11 марта, руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Эту прививку врачи рекомендуют делать для профилактики рака шейки матки.
Фото с сайта gov.kz
Вакциной население обеспечивают с октября прошлого года. Возраст прививаемых: с 11 до 14 лет.
Как сообщил Данияр Джандаев, планом вакцинации на 2024 год был предусмотрен охват 5 662 девочек. Но привито было лишь 43,5% от этого количества (2 463 человека). В апреле текущего года ожидается получение дополнительной вакцины еще для 5 611 девочек. Высок риск того, что часть прививочного материала останется неиспользованной.
При этом руководитель управления отметил, что для иммунизации населения в медицинских организациях области развернуто 520 прививочных пунктов. Все они оснащены оборудованием для обеспечения холодовой цепи, гарантирующей правильное хранение вакцин. Всего в 2024 году для населения области прививочный материал и иммунобиологические препараты (в том числе вакцина против вируса папилломы человека) были закуплены на 1,6 млрд тенге.
По статистике министерства здравоохранения РК, в Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25–44 лет). Ежегодно в стране регистрируется около 1800 новых случаев рака шейки матки.
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