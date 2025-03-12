На такую проблему обратил внимание участников областного совещания, прошедшего 11 марта, руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Эту прививку врачи рекомендуют делать для профилактики рака шейки матки.

Фото с сайта gov.kz

Вакциной население обеспечивают с октября прошлого года. Возраст прививаемых: с 11 до 14 лет.

Как сообщил Данияр Джандаев, планом вакцинации на 2024 год был предусмотрен охват 5 662 девочек. Но привито было лишь 43,5% от этого количества (2 463 человека). В апреле текущего года ожидается получение дополнительной вакцины еще для 5 611 девочек. Высок риск того, что часть прививочного материала останется неиспользованной.

При этом руководитель управления отметил, что для иммунизации населения в медицинских организациях области развернуто 520 прививочных пунктов. Все они оснащены оборудованием для обеспечения холодовой цепи, гарантирующей правильное хранение вакцин. Всего в 2024 году для населения области прививочный материал и иммунобиологические препараты (в том числе вакцина против вируса папилломы человека) были закуплены на 1,6 млрд тенге.

По статистике министерства здравоохранения РК, в Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25–44 лет). Ежегодно в стране регистрируется около 1800 новых случаев рака шейки матки.