Пластиковые крышечки и алюминиевые банки общим весом 110 кг собирали почти полгода. Свой вклад внесли как школы и музеи, так и обычные люди. Собранные за продажу сырья деньги, 12 000 тенге, перечислены участнице благотворительного проекта "Нужные деньги" Альмире Мнайдаровой, которой необходима дорогостоящая реабилитация.

Динара Шадрина / Фото Георгия Говорова

- У нас все это время шла работа по налаживаниюсети координаторов, - рассказала предпринимательница и автор проекта "Qos Komek" Динара ШАДРИНА. - Потому что к нашему проекту подключаются все больше школ и организаций. Есть люди, которые сами выходят на меня и предлогают помочь со сбором крышечек. Поэтому мы искали людей, которые бы координировали сбор на местах. У нас в области крышечки сейчас собирают в 14 населенных пунктах. Нам их даже привозят из Астаны. Там учитель биологии, наша землячка, привлекла к сбору крышечек. И когда приезжает в Костанай навестить родственников, то привозит с собой собранный детьми пластик.

Все собранные крышечки и банки отправили на переработку в ТОО "Атамекен 4+".

- В Карабалыке есть блогер Екатерина Афанасьева, ей помогают несколько семей, которые через детский центр собирают крышечки, - рассказывает Шадрина. - И жители Карабалыка подключилсь к этому сбору. Приносят по 5, по 10 крышечек. Складывают их в маленькие пакетики и видно, как много людей помогают в сборе.

Костанайцы могут принести свои пластиковые крышечки в офис ОФ «Гражданский альянс». Его адрес: г. Костанай, ул. 1 Мая, 151/1. Сдать крышечки можно в любой день и в любое время. Если на месте нет волонтеров, пакет с крышечками можно оставить во дворе на лавочке.

- Вы же пьете эти напитки, ну сохраните крышечку и принесите ее нам. Для этого не нужно лазить по мусоркам, - говорит Шадрина. - Гораздо проще дома отсортировать и подарить этим крышечкам вторую жизнь, чем свозить их на свалку, чтобы они там гнили. А так мы и мусор переработаем, и детям поможем.

Фото предоставлено Динарой Шадриной

Динара Шадрина сама отсматривает крышечки и сортирует их, при необходимости повторно моет их. Но надеется, что участники акции все-таки привезут чистые крышечки. Динара Шадрина надеется, что до конца этого года участники проекта смогут отправить на переработку как можно больше крышечек. Мечтают о 2 тоннах к концу года.

А пока просят передать благодарность активным участникам акции: экскурсоводу Айгуль Тошамановой из мемориального музея И. Алтынсарина, руководителю волонтерского сообщества колледжа "Зерек" Айгерим Айнабаевой и преподавателю специальных дисциплин дошкольного образования, психологу Асель Юсуповой, неравнодушной жительнице Карабалыка Екатерине Афанасьевой, учителю географии Айгуль Мумбаевой из школы имени Ы. Алтынсарина, учителю биологии Алмагуль Иманкуловой из школы-лицея BINOM SCHOOL имени Ахмета Байтурсынулы.

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