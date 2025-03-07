Ранее его посадили на 2 месяца под домашний арест. Но 28 февраля на решение Карабалыкского районного суда подал апелляционное ходатайство прокурор. О решении Костанайского областного суда сообщила наблюдатель Зинаида Проценко в телеграм-канале Adal Sot.

Миршата Сарсенбаева задержала полиция в конце февраля. Его подозревают в вымогательстве. Якобы, блогер шантажировал и вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере, угрожая компрометирующим видео. Пресс-служба ДП сообщала, что "в ходе обыска у него изъято 15 млн тенге".

Телеграм-канал "HALYQSTAN" писал, что в роли потерпевшего выступает представитель компании Poultry Agro, занимающейся инвестпроектом по возрождению местной птицефабрики

- Сарсенбаев снял и выложил в сеть шесть видеороликов, в которых показал неприглядные стороны работы фабрики, - писал "HALYQSTAN". - В них рассказывалось о том, что компания якобы занимает «лишние», неарендованные у государства земельные площади, и относится к ним не по-хозяйски. На видео Сарсенбаева запечатлены кучи мусора, вывезенного с территории предприятия. Блогер требовал проведения проверки деятельности птицефабрики и привлечения к ответственности виновных в различных нарушениях, в том числе экологии и санитарных норм.

В публикации "HALYQSTAN" отмечалось, что первое свое видео он залил в Интернет 5 февраля, а деньги получил 19 февраля. Возникает резонный вопрос: зачем пострадавшей компании было платить, если их уже разоблачили?

Наблюдатель Adal Sot приводит слова адвоката потерпевшей стороны и прокурора, которые не согласились срешением следственного суда. Последний просил арестовать блогера на 2 месяца:

- Прокурор считает, что «решение следственного суда принято из-за отсутствия доказательств о воспрепятствовании следствию, Сарсенбаев подозревается в совершении особо тяжкого преступления по ст. 194 ч.4 п.2 УК РК. Имеются реальные возможности скрыться… Преступление совершено с использованием средств сотового телефона, планшета, на который подозреваемый снимал видеоролики, порочащие репутацию потерпевших. На изъятую технику отказался предоставить пароли, не сотрудничал со следствием… Указанное даёт объективные основания полагать, что Сарсенбаев, находясь на свободе, владея навыками работы в информационных системах, может принять меры по удалению имеющих значение для дела доказательств. Продолжит заниматься преступной деятельностью с использованием интернет-ресурса».

Adal Sot также цитирует выступление адвоката Эльмиры САНКАЕВОЙ, которая представляет интересы Миршата Сарсенбаева. Защитник отметила, что доводы о возможном побеге не подкреплены доказательствами. Нет даже подтверждений, что ее подзащитный нарушал условия домашнего ареста.

Однако коллегия областного суда поддержала ходатайство прокурора и назначила меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Адвокат Эльмира Санкаева 4 марта сообщила "НГ", что до сих пор не ознакомилась с документами по делу ее подзащитного.

- Нам не представлены процессуальные документы, ставшие основанием для начала досудебного расследования, а также документы с участием моего подзащитного, с которыми сторона защиты имеет право ознакомиться до окончания досудебного расследования, - отметила Санкаева. - По мнению стороны защиты, изменение меры пресечения в отношении Сарсенбаева связано с данными им показаниями о непризнании вины в инкриминируемом ему деянии и о провокации в отношении него.

Фото из архива "НГ"