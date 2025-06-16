Полгода жильцы новостройки в Костанае живут без документов - дом не введен в эксплуатацию. Во время строительства на объекте погиб рабочий, позже бастовали недовольные строители, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жители многоэтажки по улице Победа, 70А в Костанае полгода живут в квартирах без документов. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию. И это не первый скандал, связанный с многоквартирным домом.

В прошлом году при строительстве здесь погиб крановщик, а месяц назад рабочие вышли на импровизированный протест, требуя выплаты зарплаты.

Компания-застройщик NurCom building начала возведение дома с полным пакетом разрешительных документов. Однако уже на этапе возведения шестого этажа у компании отозвали архитектурно-планировочное задание (АПЗ). Это произошло после жалоб местных жителей, выступивших против строительства еще одной многоэтажки рядом. Несмотря на это, стройку не остановили, дом был достроен, жильцы начали заселяться.

"Отдел архитектуры города Костаная не подписывает акт ввода, мотивируя тем, что нет ПДП (плана детальной планировки) на данный дом. Хотя можно было бы вполне попросить гарантийное письмо от застройщика, чтобы он сделал его. Самое главное, что запретительных документов на дом нет. А разрешительные документы у застройщика имеются. У исполнительного органа эта процедура займет буквально полчаса времени. Многие здесь живут теперь на птичьих правах. С акиматом ведем переписку с января месяца", - рассказал житель дома Виталий Нижник.

Несмотря на отсутствие официальных документов, многие владельцы квартир уже начали ремонт. При этом жильцы утверждают, что заселились безвозмездно и пока не передали застройщику деньги за квартиры в полном объеме.

"Архитектура, когда отозвала архитектурно-планировочное задание, она это же письмо отправила в ГАСК (государственный архитектурно-строительный контроль). Он никаких мер не принимает, так как считает, что у нас есть положительное заключение госэкспертизы, и мы уведомили о начале строительства органы ГАСК в должном порядке. ГАСК - это орган, который контролирует процесс строительства, он никаких мер не принимает, никто не приходит с проверкой и не останавливает строительство. Подтверждением этому является то, что он принял на учет акт приемки 24 января и претензий к нам нет. Поэтому мы считаем, что осуществили строительство этого дома законно", - пояснила заместитель руководителя компании-застройщика Елена Марар.

Застройщик предлагает решить ситуацию мирным путем - через медиативное соглашение. Взамен он обещает разработать ПДП. Однако в акимате заявляют, что такой подход невозможен.

"По предписанию Комитета по делам строительства и по решению суда города Астаны без разработки проекта детальной планировки невозможно производить строительство жилого дома. В настоящее время проект детальной планировки находится в разработке. В связи с тем, что отозвано АПЗ и эскизный проект, дом чисто по процедуре невозможно ввести в эксплуатацию. Ранее была практика, что исходные материалы выдавались на основании зонирования генерального плана, затем по предписанию Комитета по делам строительства поставили вопрос о том, что необходимо строительство производить при наличии плана детальной планировки. Поэтому по поступившим жалобам комитет открыл проверку, выявил нарушение, что незаконно были выданы исходные материалы", - заявила глава отдела архитектуры и градостроительства Костаная Гулсара Курмангалиева.

Застройщик заказал разработку ПДП, и занимается этим лицензированная компания. Но сроки завершения пока не ясны. Жильцов такой подход не устраивает - они опасаются, что ожидание затянется на год или дольше. В акимате же считают, что покупатели должны были заранее оценить риски покупки жилья в доме, который еще не ввели в эксплуатацию. Разрешения на долевое строительство у компании также не было.

Застройщик в свою очередь настаивает, что понес убытки из-за непоследовательных действий госорганов, и грозит возложить ответственность за срыв сроков и возможные убытки на акимат.

Отметим, в мае этого года в Костанае произошел инцидент на строительстве многоэтажного дома. Трое мужчин поднялись на фасадном подъемнике, вывесили плакаты и выкрикивали свои требования о выплате долгов по зарплате. В ходе переговоров между сторонами трудовой спор был урегулирован, сотрудникам выплатили часть денег.

Позже по решению суда трое рабочих были арестованы за участие в несанкционированной акции.

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