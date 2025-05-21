Акцию протеста рабочие устроили, чтобы получить задержанную зарплату от ИП Budova, субподрядчика строительной компании "Елена Д". Закончилась история переданным по верёвке пакетом... и санкцией в отношении участников акции.



20 мая в 11 часов дня трое рабочих, занимающихся строительством дома № 70 "А" по ул. Победы, стали угрожать, что сожгут себя, стоя на строительной платформе на верхних этажах дома. На картонных листах они на казахском написали "Пусть деньги будут выплачены" и "Нужна помощь". Упоминая своих детей, один из них кричал об украденных авансах и требовал от застройщика выплатить ему зарплату.

Полиция оцепила место стройки и вела переговоры с рабочими.

В 13:12 рабочие сбросили пакет, спустя время подняли его верёвкой наверх. Предположительно представители компании-застройщика, присутствовавшие на месте, положили в пакет деньги. В 13:16 рабочие стали спускаться на платформе. К этому времени полиция расширила зону оцепления до дворов соседних домов, поэтому момент окончательного спуска из единственного доступного ракурса видно не было.

- В ходе переговоров между сторонами трудовой спор был урегулирован, сотрудникам произведены частичные выплаты, - прокомментировала сегодня, 21 мая, пресс-секретарь департамента полиции области Карина БАЗАРБАЕВА. - Было зафиксировано нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий. Вместо обращения в уполномоченные государственные органы и урегулирования ситуации в правовом порядке группа работников организовала несанкционированную акцию. По решению суда организатор и участники несанкционированной акции признаны виновными и подвергнуты административному аресту сроком на одни сутки.

Фото из архива "НГ"