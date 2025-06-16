С 16 июня 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП). Соответствующий приказ №166 подписала министр труда и социальной защиты населения 30 мая, передает Tengrinews.kz.

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Главная цель нововведений - сделать систему более точной и справедливой. Теперь при оформлении помощи будут учитывать доходы, а также расходы заявителей. По планам Минтруда, это поможет выявить тех, кто действительно нуждается в поддержке, и направить помощь именно по назначению.

При подаче заявления все необходимые данные о заявителе и членах его семьи автоматически запросят через электронное правительство. Информацию будут получать из баз данных различных госорганов - от статуса гражданства и места регистрации до наличия транспорта, жилья, депозитов, банковских займов и доходов от работы или бизнеса. Учитываются даже расходы по банковским картам.

Также проверяется, учатся ли иждивенцы, есть ли назначенные алименты, кто трудоспособен и какую имеет квалификацию. Все это делается для того, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся.

Как сейчас назначают АСП в Казахстане

Адресную социальную помощь в Казахстане могут получить те, у кого средний доход на одного члена семьи ниже черты бедности. На нее могут рассчитывать:

граждане Казахстана;

кандасы (этнические казахи, вернувшиеся на Родину);

беженцы;

лица без гражданства, которые постоянно живут в Казахстане.

Средний доход на человека рассчитывается как общий доход семьи, разделенный на количество ее членов.

С 2025 года черта бедности в Казахстане равна 35 процентам от медианного дохода за квартал, предшествовавший подаче заявления на государственную адресную социальную помощь, но не менее 70 процентам от регионального прожиточного минимума за тот же период.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, в акимат по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

При себе достаточно иметь лишь удостоверение личности либо вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в Казахстане, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца либо удостоверение кандаса.

По данным Минтруда, в 2024 году на выплату АСП израсходовано 39,5 миллиарда тенге. В этом году на выплату АСП предусмотрено 132,9 миллиарда тенге для 1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что государственную социальную поддержку в Казахстане получают около 4,5 миллиона человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать.

Президент Токаев заявлял о необходимости перестроить систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются.