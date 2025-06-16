В 2024 году Германия стала страной, которая чаще всего выдавала шенгенские визы жителям Казахстана, передает Tengri Travel со ссылкой на Schengenvisainfo.

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Куда подаются чаще всего

Согласно официальной статистике, резиденты Казахстана подали в немецкие консульства 45 094 заявления - это наибольшее количество среди всех стран Шенгенской зоны, при этом Германия одобрила 38 173 визы.

Далее в рейтинге популярных стран среди жителей Казахстана идет Италия (26 562 заявления), Испания (23 138 заявления), Франция (17 759 заявлений), Венгрия (10 944 заявления) и Чехия (10 843 заявления).

Скриншот: Schengenvisainfo

Сообщается, что всего в 2024 году жители Казахстана подали 179 446 заявлений на получение шенгенской визы. Это на 12,81 процента больше, чем в 2023 году. Казахстан стал 16-й страной в мире по числу заявлений на шенгенскую визу, что говорит о высоком интересе к европейским поездкам.

Отмечается, что на долю Казахстана приходится 1,54 процента от всех заявок, поданных в Шенгенскую зону по всему миру.

Скриншот: Schengenvisainfo

Самый высокий и низкий уровень одобрения

Наиболее лояльной страной по уровню одобрения стала Болгария, которая одобрила 122,19 процента заявлений (с учетом повторных заявок и мультивиз). В абсолютных цифрах это 38 098 выданных виз.

Наоборот, Хорватия показала самый высокий уровень отказов - 81,57 процента заявок от казахстанцев были отклонены. Серьезные сложности с получением виз также наблюдаются в Литве, где отказ получили 15,68 процента заявителей.

Общий процент отказов по Казахстану составил 8,99 процента - это 16 134 заявки, не получившие одобрения. По сравнению с 2023 годом уровень одобрений вырос на 13 процентов.

Интересно, что самым "непопулярным" направлением у казахстанцев стали Нидерланды - всего 20 заявлений в 2024 году. А за время пандемии (2020–2022 годы) количество заявок упало более чем на 20 процентов, но Германия осталась самым востребованным направлением даже в эти годы.

Скриншот: Schengenvisainfo

Сколько жители Казахстана тратят на шенгенские визы

Оформление визы обходится недешево. До июня 2024 года стандартная стоимость шенгенской визы составляла 80 евро. Однако с учетом дополнительных расходов - таких как консульские сборы, услуги визовых центров, перевод документов и транспортные расходы - итоговая сумма возрастает значительно.

По данным аналитиков, в 2024 году казахстанцы потратили на оформление шенгенских виз около 14 355 680 евро (примерно 8,47 миллиарда тенге). Из этой суммы 1 290 720 евро (около 761,5 миллиона тенге) были потрачены впустую - это стоимость заявок, по которым виза так и не была выдана.

С 2014 года общий доход стран Европейского союза от казахстанских заявителей составил 111 957 440 евро - более 66 миллиардов тенге.

Ранее стало известно, что шенгенская виза может стать дешевле для казахстанцев. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о проводимых переговорах по смягчению визового режима с Европейским союзом. По словам официального представителя МИД Айбека Смадиярова, переговорный процесс будет длительным, поскольку в нем участвуют не только Казахстан, но и все 27 стран Шенгенского соглашения.