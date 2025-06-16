В конце апреля горожане обратили внимание на то, что на проспекте Аль-Фараби - напротив нескольких зданий, принадлежащих швейной фабрике, - стали засыхать большие деревья. Пропало больше 20-ти. А на прошлой неделе ближе к тротуару посадили ровным рядом около 30 ясеней и тополей.

Посадочные ямы выкопаны были глубокие, в них засыпали хороший грунт, поместили саженцы, обильно полили. Вроде бы жалеть не о чем. Погибшие деревья были действительно старыми. А обрезка до состояния пней, которой они подвергались неоднократно, только ухудшал асостояние древесины их стволов.

Но погибли они будто в результате спланированной акции. Все разом. На определенном участке проспекта. Подряд, без единого пропуска. Больше того, весной кто-то из горожан даже обращался в СМИ с информацией о том, что видел человека, который делал в стволах отверстия и что-то туда заливал. Акимат города от участия в этом деле открещивался категорически. Эксперты-биологи, к которым обращались наши коллеги, предполагали, что, возможно, в стволы деревьев был введен гербицид.

Сегодня, 16 июня, на аппаратном совещании журналисты вновь припомнили эту историю.

- Думаете, диверсия? - полушутя спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы никакой команды относительно этих деревьев не давали. Если бы понадобилось, то сначала собрали бы "зеленую комиссию".

Корреспондент «НГ» спросила, не имеет ли это отношения к заявленной реконструкции участка проспекта от железнодорожного вокзала до ул. Баймагамбетова - недаром молодые деревья отодвинуты от проезжей части метра на два по сравнению с предшественниками. Ответ был отрицательным.

Аким Костаная дал поручение разобраться. На вопрос Жундубаева, обращенный к руководителю отдела ЖКХ, тот сказал несколько слов, в том числе: «Большевичка» сама саженцы посадила». И это, похоже, так: поливной шланг к молодым деревьям тянется от одного из зданий фабрики.

Однако странно, что акимат «команды не давал», хотя речь идет о территории общего пользования и городских зеленых насаждениях. При самых благих частных инициативах порядок сноса старых деревьев и посадки новых должен быть соблюден, о чем аким города напоминает едва ли не на каждом совещании. Это же соблазн какой: просверлил в стволе один-два шурфа, залил туда «Ураган форте» и через месяц можно просить разрешения у акимата спилить старое засохшее дерево - улучшить вид, допустим, на входную группу, расширить парковку.

«НГ» направила акиму Костаная запрос с просьбой поделиться итогами разбирательства по этому случаю.

Фото Галины КАТКОВОЙ