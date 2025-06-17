В общей сложности в открытом доступе оказалось свыше 16 миллионов записей, что фактически охватывает большую часть населения республики. Сообщается, что в открытый доступ попали следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, ИИН, адрес, дата начала проживания, номера телефонов (мобильные, домашние, рабочие), гражданство, национальность и некоторые другие.

По словам эксперта, источник утечки пока неизвестен. Возможно, взяли все ранее раскрытые данные и объединили, а затем начали продавать в закрытых телеграм-каналах, либо это совершенно новая утечка.

"Это одна из масштабных утечек. Сейчас ведется расследование. Также ждем информацию, что скажет гостехслужба при КНБ, они тоже должны расследовать инцидент", - заявил Олжас Сатиев.

Как заверили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в данный момент изучается распространяемая в сети информация об утечке персональных данных граждан.

"В настоящее время задействованы все профильные ведомства и службы. Проводится всесторонняя проверка, в том числе актуальности представленных данных. Следует отметить, что первичный анализ указал на то, что большинство данных устарело", - заявили в Минцифры.

Также в ведомстве предупредили, что до завершения проверки делать окончательные выводы либо подтверждать достоверность информации преждевременно.

"Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки", - добавили в министерстве.