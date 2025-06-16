По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 июня, на западе, севере и юге, будет дождь с грозой, днем местами возможен град. В среду, 18 июня, по области ожидаются грозовые дожди, на севере и западе - град.





В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу — дождь, гроза.

- Ночью во вторник по области ожидаем 18-23 градуса тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет 27-32 °С, на юге — сильная жара — 37 °С. В среду ночная температура останется такой же, как и во вторник — 18-23 °С, а днём термометры покажут 25-30 °С, на юге 33 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 20-22 °С, днём 30-32 °С. В среду: ночью 18-23 °С, днём 27-29 °С.

В ближайшие двое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге, западе и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ