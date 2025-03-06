Соревнования прошли в начале марта в Костанайской областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Первые два турнира прошли 1-2 марта. Состязались инвалиды по зрению. Женщин играло меньше, поэтому они уложились в один день.

Первое место разделили опытные Софья Ершова и Людмила Тупицина. Ершова – единственная в истории области женщина - мастер спорта по шашкам. Третьей стала Акбике Дабылова. Турнир носил отборочный характер. И поэтому четвертое место Амили Глазун также даровало ей путевку на предстоящие республиканские соревнования.

За доской ветераны: победитель турнира среди игроков с ограничениями по зрению Петр Самойлов (справа) и второй призер Первой лиги Айдар Бегали ев (слева)

Второй турнир, среди мужчин, длился два дня. Здесь первым стал единственный полностью незрячий среди участников Петр Самойлов. Вторым – Жаксыбай Есенжулов. Третье место занял Вячеслав Тупицин. Вячеслав и Людмила Тупицины – супруги, которые проводят вместе немалое время за клетчатой доской. На четвертом месте – Василий Урожай, обошедший на пол очка Зулкарная Назарова и в результате завоевавший путевку на республиканские состязания.

Следующий турнир, посвященный Международному женскому дню, прошел 4 марта. Участников разделили на две лиги.

Призеры Второй лиги Жукен Жумагалиев (слева) и Баймулда Мурзабаев

Во второй лиге победителем стал опытнейший участник соревнований с начала 70-х годов прошлого века Иван Козьма. Он не проиграл ни одного микроматча и лишь одну встречу закончил вничью. Вторым оказался Жукен Жумагалиев, уступивший в одной партии лишь победителю. Третий – Баймулда Мурзабаев.

Победитель турнира Отари Квиквиния (слева) и Жалгасбек Спанов, получивший грамоту за самую эффектную партию

В первой лиге сильнейших борьба была особенно драматичной. Здесь поражений не избежал никто. Более того сразу два участника набрали максимально равное количество очков. Это Айдархан Бигалиев и Отари Квиквиния. Но в личной встрече победителем на этот раз оказался Отари, получивший соответственно и золотую медаль. Серебро – у Бигалиева. Бронза у Касыма Сатубалдина, оторвавшегося на пол очка от победившего его в личной встрече Василия Каленского. Особой грамотой был отмечен Жаксыбек Спанов - за самую эффектную комбинацию. В одной из партий он после жертв нанес редкий по красоте удар. При двух вариантах боя у противника не нашлось пути к спасению, а Спанов снял с доски одним ходом пять шашек.

Участники турнира

Кроме грамот и медалей участники турнира получили небольшие памятные подарки от Ассамблеи народа Казахстана.

Участники выразили благодарность сотрудникам областной научной библиотеки за заботу и уют при проведении турниров.

Фото организаторов турниров