Подачу воды до водонапорной башни в с. Жамбыл Карасуского района отключили в апреле прошлого года из-за масштабного паводка. Вернули лишь в ноябре. А в конце февраля отключили снова.

Жители Жамбыла чистят проход к пункту раздачи воды от снега

- Справлялись тогда с проблемой по-разному - кто на что горазд! - вспоминает местный житель Алексей КОЗЯВИН. - Мы заказывали доставку кулеров. А кто богато живёт, привозил воду из райцентра Карасу и за машину платили по 15-20 тысяч тенге! Но это слишком дорого для сельчан!

В конце февраля 2025 года сельчане сообщили "НГ", что вынуждены были брать техническую воду из котлованов и использовать её для питья.

Вода в ПРВ находится в пластиковой емкости...

Тогда же в акимате района сообщили, что будет работать пункт раздачи воды (ПРВ). Однако жители отмечают, что дорогу к нему завалило снегом, а в самом пункте нет электричества и обогрева, хотя привозная вода находится в пластиковой ёмкости и течёт из неё по пластиковым трубам.

...и течет по пластиковым трубам

"НГ" отправила запрос в районный акимат.

- 5 апреля 2024 года, в связи с паводком, на территории района был объявлен режим ЧС природного характера, который действует до сих пор. С приходом наводнения водопроводная магистраль, построенная в 1964 году, пришла в негодность, - ответил заместитель акима Карасуского района Мирас ЖӘКІЖАН. - На сегодня, учитывая погодные условия зимнего периода, нет технической возможности для устранения данной проблемы.

В акимате сообщили, что разработана ПСД, получена положительная экспертиза. В феврале 2024 года подали бюджетную заявку на получение денежных средств из республиканского бюджета. В с. Жамбыл установлен модульный пункт раздачи воды, где ежедневно отпускается питьевая вода, привозимая на специальной технике ГКП «Шығыс», согласно установленному тарифу. А вода из котлована используется только для технических нужд.

Сегодня, 4 марта, Алексей Козявин пояснил «НГ», что недавно в ПРВ привезли 4 куба воды. Жителям ее хватит примерно на 20 дней. По его словам, приезжали чиновники из областного акимата и отчитали местных, которые теперь обещают обнаружить порыв и восстановить центральное водоснабжение в ближайшие дни.

В октябре 2023 года тогдашний аким Карасуского района Виктор РАДЧЕНКО на встрече с жителями в Карасу отчитывался перед акимом области Кумаром Аксакаловым и говорил, что в том году была разработана ПСД на строительство водопровода, в том числе в с. Жамбыл. Проект планировалось реализовать в 2025 году.

В марте 2024 года Радченко покинул свою должность. В местных СМИ сообщали, что он подозревался в получении взятки от фирмы, которая занимается ремонтом дорог.

А в декабре 2023 года заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Азамат НАРИМАН сообщал на брифинге в РСК, что областной акимат планирует до конца 2025 года на 100% обеспечить регион водоснабжением.

Кадры из видео, фото из архива "НГ"