Сейчас уже обеспечены 98,6% от городского и 82,9% от сельского населения региона. Об этом 5 декабря на брифинге в РСК сообщил заместитель руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Азамат НАРИМАН.





- До конца 2025 года, согласно поручению главы государства, необходимо на 100% обеспечить обеспечить область водоснабжением, - отметил спикер. - В 2023 году реализуются 69 проектов по водоснабжению и водоотведения на общую сумму 21,3 млрд тенге, из них 35 до конца года должны ввести в эксплуатацию. До конца года 39 сел области также будут обеспечены качественной питьевой водой, водоснабжение будет улучшено в Аркалыке и в мкрн Кенсай Житикары.

До конца года также планируется установить ПРВ (пункты раздачи воды - «НГ») в 15 селах 4 районов: Мендыкаринском, Костанайском, Карасуском и Джангельдинском. В итоге планируется, что к концу года водоснабжением будут обеспечены уже 86,6% сельского населения.

Сейчас в эксплуатацию введены 9 проектов сельского водоснабжения и 2 проекта городского водоснабжения и водоотведения. В рамках этих проектов центральным водоснабжением обеспечены 6 сел: Красноармейское (Денисовский р-н), Есенбаев (Амангельдинский р-н), Новотроицкое (Карабалыкский р-н), Садчиковка (Костанайский р-н), Караба (Сарыкольский р-н) и Первомайское (Федоровский р-н). Также построен водовод на с. Ленино (Федоровский -н). Улучшено водоснабжение в 4 селах: Карасу и Кумкешу (Амангельдинский р-н), Фрунзенское (Денисовский р-н) и Приречное (Житикаринский р-н).

ПРВ установлены в 11 селах: 5 в Мендыкаринском, 3 в Карасуском и 3 в Джангельдинском районе. До конца года ПРВ установят в 8 селах: Сокол, Сатай и Троебратское (Узункольский р-н), Смирновка и Михайловка (Карабалыкский р-н), а также в селах Екидин, Кайынды и Жанакала городской администрации Аркалыка.

- Из 24 проектов, которые осталось ввести в эксплуатацию до конца года, 13 будут впервые подключены к центральному водоснабжению, - пояснил Азамат Нариман. - Это Шеген (Джангельдинский р-н), Свердловка и Подгорное (Денисовский р-н); Владимировка, Александровка, Половниковка и Айсары (Костанайский р-н); Ершовка и Пресногорьковка (Узункольский р-н) и Ленино, Заозерное, Чистый Чандак и Копыченка (Федоровский р-н). Водоснабжение до конца года будет улучшено в 8 селах области: Торгай (Джангельдинский р-н); Майское, Красносельское и Юбилейное (р-н им. Беимбета Майлина); Ашутасты и Ангарское в городской администрации Аркалыка; Сужарган (Джангельдинский р-н) и Федоровка (Федоровский р-н).

На 2024 год предварительно из республиканского бюджета будет выделено 12,6 млрд тенге на 34 проекта. В сентябре управление подало заявку в министерство энергетики и ЖКХ на выделение дополнительных средств по 8 проектам на общую сумму 3,6 млрд тенге.

- В итоге в следующем году водой планируется обеспечить до 99% городского населения области, а сельского до 90%, - подытожил Нариман. - В будущем мы планируем реализовать 70 проектов, их ориентировочная стоимость - около 53,4 млрд тенге. Заявлены на уточнение из республиканского бюджета они будут в 2024 году.

Фото Андрея СКИБЫ