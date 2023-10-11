Житель села спросил акима Карасуского района Виктора РАДЧЕНКО, когда все же завершат строительство водопровода. Вопрос прозвучал на встрече главы региона Кумары АКСАКАЛОВА, которая прошла в Карасу.

- Водопровод есть, но он до конца не доведен, - сказал сельчанин. - Я живу в центре Карасу. Вода в доме есть, своими силами сделали. Но хотелось бы, чтобы было центральное водоснабжение.

В 2019 году стартовал проект «Реконструкция разводящих сетей водопровода сел Карасу и Восток Карасуского района Костанайской области». Контракт на 1,8 млрд тенге районный акимат заключил с алматинским ТОО «ТАМАС». По договору работы должны были завершить летом 2021 года. Однако в мае 2023 года госорган заказал технический аудит незавершенного строительства.

- Подрядчик строил водопровод, положил 73 км магистральных сетей. Он нанимал здесь ежегодно субподрядчиков, не рассчитывался с ними, в конце те перестали к нему идти, - прокомментировал ситуацию районный аким.

По словам Радченко, не освоено 400 млн тенге. Госорган по суду лишил ТОО лицензии, подрядчик выплатил штраф.

- Но от этого вода не появилась во многих домах, - признал аким района. - Часть водопровода функционирует, подключена к системе водоснабжения. Сейчас идет корректировка проекта, чтобы завершить этот водопровод.

Работы продолжатся, но со значительным удорожанием проекта. Вместо 400 млн бюджет потратит 700 млн тенге.

- Завершите же? - проявил интерес аким области.

- Да, - ответил Радченко.

- Понятно! - закрыл тему Кумар Аксакалов.

Полноценно запустить водопровод планируют уже на будущий год, как и водопровода с. Комсомольское – с. Кызкеткен.

В этом году местные власти разрабатывают ПСД на строительство водопроводов в 9 селах района. Их реализация уже 2025 году, если верить районному акиму, обеспечит центральным водоснабжением села Жамбыл, Павловское, Жалгыскан, Целинное, Айдарлы, Ленино, Зеленовка, Черняевка, Тучковка.

Сейчас в Карасуском районе из 41 села обеспечен качественной питьевой водой 31 населённый пункт, где проживает 18 тысяч человек, причем в 14 селах есть централизованное водоснабжение.

Фото Сауле КУАНБЕК