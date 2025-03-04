Сначала 8 Марта, в этот день и накануне будут поздравлять женщин на предприятиях и в концертных залах. А с 14 по 22 марта включительно - дни Наурызнама, для каждого предусмотрена своя программа. В ней и марафон добра, и баурсаки в аэропорту, и застолья во дворах

- В Великой степи празднование Наурыза длилось 8-9 дней и называли этот период «Наурызнама», - дал историческую справку сегодня, 3 марта, на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - В этом году праздничные мероприятия будут проходить в течение 9 дней. Каждый имеет свое название и сакральное значение, отражающее основные идеи и ценности празднования Наурыз мейрамы. В эти дни в городе пройдет порядка 70 разноформатных мероприятий.

14 марта – Көрісу күні - Амал мерекесі, день приветствия, встреч с родственниками, друзьями и выражения почтения старшим. В этот день в учреждениях Костаная пройдут познавательные мероприятия для детей. В областном казахском театре для них подготовлен интерактивный утренник «Армысың, әз-Наурыз!», который будет идти в течение десяти дней.

15 марта - Қайырымдылық күні, день благотворительности, милосердия и добрососедства. В этот день будет запущен социальный марафон добра - благотворительная акция «Қайырымды ұлт» для оказанием помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

- В этом году Наурыз мейрамы выпадает на священный для мусульман месяц – Рамазан, - подчеркнул Шуленов. - Пользуясь случаем, обращаемся ко всем неравнодушным жителям города - принять активное участие в этой акции вместе с государственными учреждениями: посетить дома престарелых, центры для детей, нуждающиеся в помощи семьи. Списки их можно узнать в отделе занятости и социальных программ.

В этот же день на территории Сити-центра пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

16 марта – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні, день культуры, искусства и национальных ценностей. Одно из самых интересных мероприятий этого воскресенья - в "Жастар Сарайы" пройдет финал VI Международного фестиваля хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады», в котором участвуют танцоры из РФ (Башкортостан, Челябинск, Архангельск, Санкт-Петербург), Кыргызстана и Казахстана.

Семейные ценности и традиции станут главной темой Шаңырақ күні, 17 марта. Тематические концертные программы пройдут в жилых массивах Кунай и Амангельды, познавательно-развлекательные программы - в областной библиотеке им. Толстого и мемориальном музее И. Алтынсарина.

18 марта –Ұлттық киім күні, день национальной одежды. Во Дворце культуры «Мирас» в 18.00 состоится показ казахской национальной одежды, а в фойе можно будет ознакомиться и приобрести изделия национального прикладного творчества.

- Приглашаем всех костанайцев в эти дни поддержать акцию «Ұлттық киім», дополнив свой повседневный образ элементами национальной одежды, таким образом выразить свою индивидуальность, - призвал заместитель акима города.

19 марта – Береке күні, день национальной кухни. Запланирована акция «Баурсақ шашу» - своих посетителей в торговых домах, кафе, ресторанах и учреждениях будут ими угощать. Также баурсаками, наурыз-коже и музыкальными номерами будут встречать гостей города в аэропорту, на авто- и железнодорожном вокзалах - там планируется установить полуюрты с элементами национального убранства, организовать фотозоны.

20 марта – Ұлттық спорт күні, день национальных видов спорта. В ФОКе (мкр-н Юбилейный) - соревнования по қазақ күресі, в школе № 32 микрорайона Аэропорт - по тоғызқумалақу. Кроме того, в библиотеках, центре адаптации и поддержки семьи пройдут спортивно-игровые программы для детей. А вечером для костанайцев старшего поколения запланирована праздничная ретро-дискотека «Наурыз Мейрамы» в ДК «Мирас».

21 марта – Ынтымақ, день дружбы и добрососедства. Во многих дворах многоквартирных жилых домов стало хорошей традицией отмечать Наурыз вместе. В этом году вновь пройдет городской фестиваль «Наурыз думан» - «Наурыз в каждом дворе». По данным на сегодня, 16 ОСИ планируют участвовать в нем.

- Мне кажется, их очень мало. Это ведь действительно праздник, который объединяет горожан разных возрастов и национальностей. Сколько у нас ОСИ? 256 и 76 ПКСК. Надо помочь им в организации, если захотят праздник провести, - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Обычно же на этих дворовых праздниках дети выступают. Если будет инициатива от ОСИ, школы могут помочь, в том числе музыкальной аппаратурой.

Основные праздничные мероприятия пройдут 22 марта, в субботу. Празднование будет организовано на шести локациях: на площади перед областным акиматом с продолжением в Сити-центре, в микрорайонах Аэропорт (парк «Керуен»), Юбилейный (ТРЦ «Kostanay Plaza»), КСК (бульвар «Жастар») и в жилых массивах Кунай и Дружба. Будет установлено около 40 юрт, в которых костанайцы и гости города смогут ознакомиться с бытом и культурой казахского народа.

С самого утра по улице Алтынсарина начнется традиционная праздничная торговля.

В 11.00 на площади перед облакиматом начнется театрализованная программа «Қош келдің, әз Наурыз!». Ее продолжит концерт коллективов областной филармонии, выступления участников городского конкурса «JAS star.kst», детских коллективов и солистов проекта «Damu Bala», артистов ДК «Мирас».

В Сити-центре для любителей активного досуга будет организована спортивная программа. А дети вместе с героями казахских сказок примут участие в национальных подвижных играх.

Будет организована выставка-продаже ремесленного искусства «ART BAZAR», костанайцам предложат украшения, головные уборы, сумки, изделия из войлока и дерева, национальные сувениры. Знатоки-гурманы смогут стать дегустаторами авторских чаев. А в 18.00 в ТРЦ «Kostanay Plaza» состоится показ коллекций костанайских дизайнеров одежды и украшений в казахском национальном стиле.

По словам докладчика, актуальную информацию о мероприятиях, спектаклях, концертах можно будет узнать на официальных интернет-ресурсах учреждений культуры и в социальных сетях.

Фото из архива "НГ"