Череду чуть ли не одинаковых показаний потерпевших прервала директор страховой компании, которая потребовала не публиковать её фамилию. Вообще вопрос присутствия корреспондента "НГ" - очень болезненный для участников процесса, и сегодня. 13 февраля. его обсуждение заняло добрую треть заседания. А новая деталь из показаний потерпевшей - большую часть денег она перечислила не подсудимой. Кому же?

Фото Яндекс.ru

Согласно материалам дела, Людмила ТРОФИМОВА руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.

Деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1

Директор страховой компании отдала подсудимой и так и не вернула 25 350 000 тенге. По словам потерпевшей, Трофимова дала ей 8 адресов, на которые та перечислила по 2 млн тенге для конвертации в головной офис, а оставшиеся 9 350 000 тенге отдала наличными.

- 16 млн я перечисляла по именам людей. Динара, Аль-Фараби, ещё кто-то... Она (Трофимова - "НГ") сказала, что это обменные пункты, они обменивают деньги.

Почему в этот раз Трофимова не принимала наличными, а просила "раскидать" деньги онлайн-переводами? Неужто "Динара, Аль-Фараби" и другие "обменные пункты" - это вкладчики, которым были обещаны дивиденды, и для руководителя подразделения настал час расплаты? Хотя, с другой стороны, перевод с незнакомого счёта вызвал бы недоверие и надёжнее было взять деньги да раскидать самой...

Прокурор Жаслан Ербатыр этот вопрос не задавал. Да и не к потерпевшей он, а к подсудимой. А она давать показания решила последней.

В финансовую пирамиду вложилась директор страховой компании. Звучит абсурдно. Предыдущие потерпевшие тоже не были похожи на потенциальных жертв мошенников. Но страховое дело... Какая ещё сфера так близка к финансовой грамотности?

Это не первая потерпевшая в деле Finiko, которая требует от корреспондента "НГ" не публиковать сведения о ней. В прошлые разы участники процесса вдобавок к анкетным данным просили умолчать о сумме вложенных денег. Судья Ольга КУЗНЕЦОВА повторяла при каждом таком ходатайстве, что процесс - открытый.

По числу недовольных журналистом участников нынешний процесс ушёл далеко вперёд от слушаний по убийствам, смертельным авариям и преступлениям по отношению к несовершеннолетним. Желание утаить от общественности сумму потерянных денег наталкивает на мысли о... стыде.

13 февраля вопрос о СМИ подняли после этого снимка.

Людмила Трофимова (слева), адвокат Дмитрий Кученков и Мария Трофимова / Лица скрыты по их ходатайствам

Увидев, что корреспондент "НГ" направил фотокамеру телефона в сторону подсудимой, и опасаясь, что фотографировать будут и их, потерпевшие возмутились. Судья попросила не публиковать фото и личные данные потерпевших, но содержание показаний освещать разрешила, вновь указав на гласность процесса:

- Есть принцип уголовно-процессуального законодательства. Что вы будете говорить в судебном заседании, имеет право знать любой человек, - пояснила она.

Один из потерпевших остался недоволен тем, что его вложения в финансовую пирамиду, пусть и без сведений о его персоне, будут преданы огласке. Судья ответила:

- Мы - правоприменители. Закон принимает Парламент. Я применяю закон таким, каким он написан.

А злополучный снимок был сделан потому, что право задать вопросы директору страховой компании перешло к Трофимовой:

- Меня обвиняют в руководстве, - обратилась она к потерпевшей. - Вы, когда приходили ко мне в кабинет, было у меня на дверях написано "Представитель компании Finiko по Костанайской области"?

- Я не помню. Если даже написано, ваши двери открыты нараспашку. Может, оно с другой стороны было написано.

Адвокат подсудимой Дмитрий КУЧЕНКОВ попросил приобщить к материалам дела скриншот страницы "Личного кабинета" мужа Трофимовой в компьютерном приложении Finiko, на котором видно, что 18 июня 2021 года тот вложил в компанию $54 550.

- Как я могу убедиться в действительности этого снимка? - спросила судья.

И неспроста - спустя некоторое время после того, как финансовая пирамида рухнула, сайт и приложения Finiko, через которые можно было зайти в личный кабинет, перестали работать.

- Это аналогичный скриншот, как предоставляли потерпевшие, - ответила дочь подсудимой Мария ТРОФИМОВА. - Это подтверждает, что мои родители тоже являются потерпевшими, и они сделали эти скриншоты, чтобы обращаться к основателям компании.

- Уважаемый суд, тогда можно все скриншоты поставить под сомнения, - сказал Кученков.

А скриншотов личных кабинетов потерпевших из мобильного и компьютерного приложений Finiko в деле много. Их к материалам дела приобщили следователи ещё до суда. Судья указала, что время исследования скриншотов ещё придёт. Пока она их из материалов дела не исключила, поскольку есть вероятность, что при досудебных допросах следователи сумели проверить их на достоверность - ведь мобильные телефоны потерпевшие носили с собой, а доступ к личным кабинетам, возможно, тогда ещё был.

Ходатайство адвоката судья удовлетворила и приобщила скриншот к материалам дела.

Допрашивать потерпевших продолжат 14 февраля.

Фото автора