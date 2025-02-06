В истории потерпевшей Алины БАТЫРДИНОВОЙ ничего нового - узнала о Finiko от мамы, а та - от подруги семьи. Вместе отдали подсудимой Людмиле ТРОФИМОВОЙ наличные. В результате потеряла более $15 000. Нарушилась лишь традиция узнавать о компании за трапезой.

Гораздо интереснее то, как защита и обвинение работали с показаниями этой потерпевшей.

Людмила Трофимова (слева). Лицо закрыто по её ходатайству / Фото из архива "НГ"

Людмила Трофимова руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.

Согласно материалам дела, деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1.

Дмитрий Кученков (слева) и дочь подсудимой Мария Трофимова. Лицо скрыто по её ходатайству

Адвокат подсудимой Дмитрий КУЧЕНКОВ последовательно пытается отщипывать от предъявленных обвинений по кусочку. Делает это ещё до прений - вопросами к потерпевшим.

- Как всё-таки вы впервые и от кого узнали об этой компании?

- От мамы. А маме позвонила знакомая.

- Мамина подруга была вкладчиком этой компании?

- Тогда была.

- Мама ваша от того, что вас ввела, получила 5% вознаграждения? Такие условия.

- Наверное, да.

- Из средств массовой информации, в интернете видели информацию об этой компании?

- После того, как узнала от мамы. До этого не видела.

Вопрос, от кого люди узнавали о Finiko и кто был бенефициаром их вступления, важен потому, что в обвинительной части прокурор указывает - Трофимова завлекала их агитацией. Но четвёртое заседание подряд потерпевшие говорят, что узнали о компании от своих близких. Хотя, с другой стороны, нулевой пациент этой цепочки, должно быть, узнал, наткнувшись на агитационный материал в Интернете... Да и лекции от подсудимой в её кабинете никто не отменял.

Уменьшает ли тяжесть преступления тот факт, что, по крайней мере, нескольким потерпевшим впервые рассказала о Finiko не Трофимова? Об этом стороны выскажутся в прениях.

Защитник Кученков попытался выбить почву из под самого участия Батырдиновой в суде в качестве потерпевшей:

- Вы сказали, что это не ваши деньги, а вашей мамы. А почему вы тогда исковое заявление писали?

- Регистрировалась я (в приложении Finiko - "НГ").

- Ущерб-то не вам причинён.

- У нас с мамой общий бюджет был.

Калькулятор в помощь

Потеряла Алина больше $15 000, но в иске просит вернуть около $14 000. Почему так, стороны выяснили интересным образом.

Адвокат Кученков снова попытался уменьшить вменяемый его подзащитной ущерб. А он в том числе формируется из сумм, которые просят взыскать потерпевшие:

- Вы были согласны с тем, что программа Finiko взымает какую-то комиссию (9% - "НГ")?

- Да.

- Независимо от результата?

- Да.

- Тогда почему вы взыскиваете эту сумму (все вложенные Батырдиновой деньги - "НГ")?

- По факту-то отдавались эти деньги.

Жаслан Ербатыр / Фото из архива "НГ"

Гособвинитель Жаслан ЕРБАТЫР попытался вернуть левитирующие 9% на землю, обратившись к материалам дела. Сначала он огласил досудебные показания, в которых потерпевшая заявила причинённый ущерб на $300 меньше, чем в суде. Обвинять в лжесвидетельствовании Батырдинову никто не стал, всё-таки четыре года прошло. Потерпевшая настаивает на досудебной цифре, поэтому прокурор посчитал сумму, которая получится, если отнять 9%. В тенге получилось больше 6 млн, но самое главное - цифра совпала с суммой, которую Алина Батырдинова требует в иске.

Допросы потерпевших продолжатся 7 февраля.

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