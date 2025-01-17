Вы когда-нибудь думали о том, как люди попадаются на уловки мошенников? Во времена-то цифрового и финансового ликбеза. Ведь с современными системами защиты банков и корпораций злоумышленники могут получить деньги разве что напрямую из рук граждан. Абсурд, но потерпевшие в деле подразделения финансовой пирамиды Finiko в Костанае сами приносили наличные руководительнице схемы.

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Пирамидами подобные организации называют за реферальный принцип работы (реферально - по чьей-то рекомендации). Компания обещает приумножить ваши вложения. Вы вкладываете деньги, но они идут не на прибыльную деятельность, а в карман тому, кто на вершине пирамиды.

В случае с костанайским Finiko были лишь крошечные относительно вложенной суммы дивиденды, чтобы успокоить и создать видимость постепенной окупаемости. Поэтому вы либо в надежде отбить потерянное с нового участника, либо по доброте душевной, привлекаете другососедотоварища, он - следующего, и так далее.

Легче понять пирамиды по анекдоту об узких специальностях: "Мой друг получил степень по египтологии, но не может найти работу. Поэтому он платит ещё больше денег, чтобы получить докторскую степень и учить других людей египтологии. В его случае колледж - это финансовая пирамида."

Причём, как выяснилось на заседании по делу о Finiko в суде № 2 Костаная, совсем не обязательно, чтобы реферал знал, что он реферал. Человек может быть обманутым и обманывать других, искренне веря, что помогает кому-то заработать.

Последние два года местная прокуратура последовательно привлекает к ответственности руководителей региональных подразделений (а может, и одного и того же подразделения), которые работали в Костанайской области до схлопывания пирамиды и множественных исков от вкладчиков.

Осенью 2023 года 7 лет в колонии-поселении дали Николаю Бухарину. В начале года такое же накаазние получила Даматкен Кабашева. Летом 2024 года безымянную пока руководительницу подразделения пирамиды экстрадировали в Казахстан из Армении, где она скрывалась после совершения преступления. Она работала с 2019 по 2021 год и привлекла свыше 167 млн тенге от 40 человек.

Людмила Трофимова (лицо скрыто по ходатайству подсудимой), её дочь и общественный защитник Мария Трофимова и адвокат Дмитрий Кученков

16 января начался процесс над Людмилой ТРОФИМОВОЙ, которая руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших. В зале суда - 14, некоторые пришли семьями. В списке прокурора то и дело подряд звучат имена с одной фамилией... Кто-то вложил 400 тыс. тенге, кто-то - 25 млн. Двое потерпевших отказались от претензий подсудимой. Мотивы отказа позже выяснят гособвинители на допросах.

Играя в деньги

- Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, необходимой для усложнения отслеживания транзакций в системе Bitcoin, которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, - зачитал прокурор обвинительное заключение. - Остальная часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик посредством криптообменников физических лиц или самостоятельно посредством криптобирж приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ"), после чего переводил их в систему. При этом программа, разработанная Finiko, самостоятельно переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифроны - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к одному доллару США.

Основатели также определили ранговые звания для вкладчиков в виде звёзд компании - от 1 до 10. в зависимости от объёма лично вложенных и привлечённых средств. Подсудимая имеет десятый ранг.

Звёзды, цифроны, внутренняя валюта... Яркие светилки используют не только злоумышленники - внутренние валюты называют геймификацией пользовательского опыта (game – игра), потому что они пришли в интерфейсы приложений из видеоигр. Пирамиды используют их для создания чувства осязаемости мнимой прибыли - вам спокойнее, когда на глазах бегает единица измерения, а вы получаете ранги подтверждения.

- Согласно заключению специалиста Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, цифрон не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности, - сообщил гособвинитель.

Он перечислил признаки, которые относят деятельность Людмилы Трофимовой к финпирамиде:

- Отсутствие лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности по привлечению денежных средств. Обещание доходности, несколько раз превышающей рыночный уровень до 300% годовых, так как максимальная ставка годового вознаграждения по депозитам в Казахстане на сегодня составляет 14%. Наличие агрессивной и массированной рекламы. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации в открытых источниках. Нет информации об активах и собственных средствах компании.

- Я вину свою по части 3 (деяния, совершенные: 1) преступной группой; 2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере - "НГ") не признаю. Я никакую финансовую пирамиду не создавала, ею не руководила и активы не могла перераспределять, так как данные криптокошельков потерпевших и компании я не имела, доступа к личным криптокошелькам не имела ни потерпевших, ни компании, - заявила подсудимая.

Узнал от соседа, узнал от товарища...

- Приятель мне рассказал, - даёт показания потерпевший Сергей САРХАДА, который отказался от претензий подсудимой. - Это звучало не как пирамида, а как что-то, что приносит деньги. Пошёл в офис в гостинице "Турист" за два месяца до того, как пирамида схлопнулась. Передал лично в руки Трофимовой наличными примерно $2 600 и 1 400 000 тенге.

- Что вас привлекло? - спросил прокурор.

- Хитрый товарищ, - ответил Сархада. - Я пришёл уже обработанный туда. Меня обработала не Трофимова, поэтому я отказываюсь от иска к ней. Будет это мне уроком таким.

Аманболган ТУРМАГАМБЕТОВ вложил в Finiko $7 000, его жена - $2 000, а дочь - $1 000.

- О Fяniko узнал от соседа. Как вы все знаете, казахи - мы бешпармачим. И это было как раз в тот момент, когда я пригласил его на согым. Я хотел купить машину. Людмила Николаевна сказала, что за 4 или 5 месяцев деньги мне вернутся и что на эти деньги я смогу купить машину. Деньги лично отдавал в руки Трофимовой.

По словам Турмагамбетова, его привлекло обещание в короткий срок приумножить средства. а также фото нового белого джипа подсудимой, купленного на деньги от участия в Finiko.

- Эти деньги - мой семейный бюджет, - поведал он. - Я поэтому здесь нахожусь. За свои 65 лет я, наверное, мог накопить себе $10 000. Если бы это были мои личные деньги, я, может быть, тоже, как этот товарищ, отказался от претензий. Да господи, ладно, кто не ошибается? Но, извините, это же мой семейный бюджет.

- Я должна была с вашими деньгами работать или компания? - спросила Трофимова.

- Если вы представитель компании, есть разница?

- С чего вы взяли, что я - именно представитель компании?

- Если вы выражали интересы этой компании, говорили о программе этой компании, это значит, что вы представитель этой компании.

- Тогда я буду писать ходатайство о лжесвидетельстве!

- Да ради бога!

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА напомнила о том, что подсудимая сама решила давать показания последней. Трофимова ответила:

- Просто когда говорят неправду, мне очень обидно.

- Ничего себе! - возмутились на скамье потерпевших. - Это ты неправду говоришь!

Допрашивать потерпевших продолжат 24 января.

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