Приговор в отношении жительницы столицы Даметкен Кабашевой за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko огласили в суде № 2 Костаная. Согласно материалам дела, подсудимая распространяла через WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных программах, которые реализует Finiko, и агитировала потенциальных вкладчиков вносить в проект деньги.

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- Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе «Биткойн», которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов, - сообщает пресс-служба областного суда.

Всего с декабря 2019 года по июль 2021 года женщина совместно с группой неустановленных лиц собрала свыше 42 млн тенге от 12 человек.

Помимо этого, согласно документам, опубликованным в судебной системе, одна из потерпевших добавила к материальному ущербу 175 000 тенге банковского вознаграждения по кредиту, а другая просила возместить ей 5 550 290 тенге, затраченных на аренду жилья, и 30 000 тенге за юридическую помощь в составлении иска, но оригиналы квитанций суду не предоставила. Также они просили возместить им моральный ущерб на общую сумму более 10 млн тенге.

Подсудимая Кабашева вину и гражданские иски не признала. А государственный обвинитель просил назначить ей 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях на срок 7 лет.

Суд поддержал оба прошения прокурора и назначил Кабашевой 7 лет в колонии минимальной безопасности.

Что же касается гражданских исков, суд, отметил, что "в уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением". И удовлетворил только возмещение основного материальный ущерба, исключив суммы вознаграждения по кредиту, аренде квартиры и неподтвержденной юридической помощи. В возмещении морального вреда суд также отказал.

Напомним, в Костанае в ноябре 2023 года Николая Бухарина, который также был руководителем структурного подразделения, суд приговорил к 7 годам лишения свободы. По его делу гражданские иски потерпевших превысили 100 млн тенге.

А в начале января 2025 года в ОАЭ напали на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.