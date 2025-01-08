На сооснователя финансовой пирамиды Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, напали и нанесли увечья, сообщило издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свои источники.

Эдвард Сабиров/скриншот видео

По данным собеседников издания, нападавшие проникли на территорию виллы, где проживает Сабиров с супругой, напали на них, а также похитили деньги в эквиваленте примерно $300 тысяч. По информации источников, Сабирову якобы отрезали ухо.

По предварительным данным, совершить нападение могли два гражданина Казахстана.

Как сообщает издание Newtimes.kz, после нападения подозреваемые скрылись и вылетели в Россию, но вскоре были задержаны при попытке покинуть страну. Похищенных денег у казахстанцев не нашли, что заставило следствие предполагать, что деньги могли быть переведены в криптовалюту еще до их вылета.

Казахстанские власти до сих пор не предоставили официальных комментариев по поводу задержания наших граждан.

Эдвард Сабиров известен как основатель финансовой пирамиды Finiko. Он гражданин России и Турции, пишет Lenta.ru. В ОАЭ мужчина скрывался от обманутых вкладчиков и бывших партнеров. Сабиров объявлен в международный розыск. Ранее правоохранительные органы ОАЭ задерживали его по ордеру Интерпола, но так и не экстрадировали в Россию.

В Казахстане проект The Finiko официально признали финансовой пирамидой в июле 2021 года. Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды. Казахстанские правоохранительные органы выяснили, что среди вкладчиков Finiko были более 160 тысяч человек, а сумма ущерба превысила миллиарды тенге.

Николай Бухарин на процессе в Костанае / Фото из архива "НГ"

В частности в Костанае в ноябре 2023 года осудили Николая Бухарина, который был руководителем структурного подразделения этой компании. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии-поселении. Но сам Бухарин свою вину так и не признал, заявив в прениях, что Finiko не являлась пирамидой, а он никого не обманывал. Общая сумма в исках, поданых потерпевшими, превысила 100 млн тенге. Бухарин же в последнем слове заявил, что также потерял 10 млн тенге. Адвокат Бухарина подал апелляцию в областной суд, но коллегия в январе 2024 года оставила приговор без изменений.

В июле 2024 года Генеральная прокуратура заявила, что из Армении в Казахстан экстрадировали женщину, которую также подозревают в руководстве структурного подразделения Finiko в Костанайской области. Ее разместили в следственном изоляторе в Актау. В результате ее деятельности, отметили в генпрокуратуре, четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.